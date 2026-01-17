হাসপাতালে ১০ দিন চিকিৎসা শেষে কারাগারে শীর্ষ সন্ত্রাসী বোমা কাল্লু
রাজধানীর পল্লবী থেকে গ্রেপ্তারের ১০ দিন পর শীর্ষ সন্ত্রাসী মোস্তাকিম হোসেন ওরফে বোমা কাল্লুকে (৩৭) কারাগারে পাঠানো হয়েছে। গ্রেপ্তারের সময় দৌড়ে পালাতে গিয়ে পায়ে গুরুতর আঘাত পাওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিৎসা শেষে তাঁকে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
আজ শনিবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত বছরের ১০ জুন পল্লবী থানায় করা একটি অপহরণ ও হত্যা মামলার আসামি বোমা কাল্লু। ওই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য ৭ জানুয়ারি পুলিশ অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর সময় পড়ে গিয়ে তিনি বাঁ পায়ে গুরুতর আঘাত পান। এরপর তাঁকে ধরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।
পল্লবী থানা সূত্র জানায়, বোমা কাল্লুর বিরুদ্ধে হত্যা, অপহরণ, মাদক ও বিস্ফোরক আইনে ছয়টি মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে আরেকটি মামলার তদন্ত চলছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে অপহরণ ও তাঁদের মালামাল লুট করতেন। এ ছাড়া পল্লবীর বিহারি ক্যাম্প ও বস্তি এলাকায় ককটেল ফাটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে চাঁদাবাজি করতেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।
পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আলমগীর জাহান প্রথম আলোকে বলেন, বোমা কাল্লুর বিরুদ্ধে চারটি হত্যা মামলা রয়েছে। তিনি চার ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে হত্যার পর তাঁদের পরিবারের কাছে মুক্তিপণ দাবি করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, গ্রেপ্তারের পর চিকিৎসা শেষে আজ তাঁকে (বোমা কাল্লু) আদালতে তোলা হলে আদালত কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।