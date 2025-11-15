এআইইউবিতে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে দিনব্যাপী সম্মেলন

এআইইউবিতে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে দিনব্যাপী সম্মেলন
আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশের (এআইইউবি) ইংরেজি বিভাগের উদ্যোগে এবং টিইএসওএল সোসাইটি অব বাংলাদেশের সহযোগিতায় ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে দিনব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আয়োজনে স্নাতক, স্নাতকোত্তর (এমএ, এমফিল) ও পিএইচডি পর্যায়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের মোট ১৮৪ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। সম্মেলনে ভাষা ও সাহিত্য—দুটি বিভাগে সেরা ৮টি প্রবন্ধকে ‘স্পেশাল মেনশন’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
সম্প্রতি রাজধানীতে এআইইউবি ক্যাম্পাসে ‘ডিসকভার ইংলিশ ২০২৫: স্টুডেন্ট কনফারেন্স অন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার’ শীর্ষক এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এ সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল, এ কনফারেন্স বাই দ্য স্টুডেন্টস অ্যান্ড ফর দ্য স্টুডেন্টস।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন এআইইউবির ইংরেজি বিভাগের প্রধান এবং টিইএসওএল সোসাইটি অব বাংলাদেশের সভাপতি মো. হামিদুল হক এবং টিইএসওএল সোসাইটি অব বাংলাদেশের উপদেষ্টা সৈয়দুর রহমান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দ্য হংকং পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিশ অ্যান্ড কমিউনিকেশনের পিএইচডি প্রার্থী মোহাম্মদ মসিউর রহমান।
সমাপনী অনুষ্ঠানে এআইইউবির উপাচার্য সাইফুল ইসলাম প্রধান অতিথি এবং সহ–উপাচার্য আবদুর রহমান বিশেষ অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে ছিল এআইইউবির শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।