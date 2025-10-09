ময়মনসিংহ, বরিশাল, রংপুরে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হচ্ছে

ময়মনসিংহ, বরিশাল, রংপুরে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হচ্ছে
আরও তিনটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এগুলো হবে ময়মনসিংহ, বরিশাল ও রংপুরে। আজ বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ বিষয়ে পৃথক তিনটি অধ্যাদেশের খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে এই বৈঠক হয়। পরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলন করে এই সিদ্ধান্ত জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
তিনটি অধ্যাদেশ হচ্ছে ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ এবং রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ ২০২৫।
বর্তমানে ছয়টি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রয়েছে। এগুলো হলো রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
এ ছাড়া আজকের বৈঠকে প্রাণিসম্পদ সপ্তাহকে ‘জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রতিবছর নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি তা উদ্যাপনের প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।