তাপস, তাঁর দুই সন্তান ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ২১ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস, তাঁর সন্তান শেখ ফজলে নাশওয়ান ও শেখ ফজলে নাওয়ার এবং স্বার্থসংশ্লিষ্টদের নামে থাকা ২১টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সোমবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এই তথ্য জানান।
দুদক জানায়, এসব ব্যাংক হিসাবে ১০ কোটি ৩৮ লাখ ৪ হাজার ৭৯৫ টাকা রয়েছে।
দুদকের সহকারী পরিচালক ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মো. ফেরদৌস রহমান এই আবেদন আদালতে করেন। আবেদনে বলা হয়, তাপসের অর্জিত সব সম্পদ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়নি। তবে এখন পর্যন্ত তাঁর নিজের, তাঁর সন্তান ও স্বার্থসংশ্লিষ্টদের নামে ২১টি ব্যাংক হিসাব পাওয়া গেছে। এসব অস্থাবর সম্পদ যাতে হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করতে না পারে, সে জন্য এই ব্যাংক হিসাবগুলো অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।
ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে গত ৫ জানুয়ারি তাপসের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক।