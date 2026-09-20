বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ২০ সেপ্টেম্বর, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

‘এইরকম ১০টা ফোন মুক্তিপণ হিসেবে চাইতি—আমরা দিতাম’

কিশোর ইশায়াত শাহরিয়ার ওরফে অপ্রতিমের লাশ আজ উদ্ধার করা হয়েছে
ছবি: সংগৃহীত

আইফোন ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নাহিদা বেগমের একমাত্র ছেলে ইশায়াত শাহরিয়ার ওরফে অপ্রতিমকে (১৩) হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। তবে হত্যার কারণ ও ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিষয়ে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ওই কিশোরের সঙ্গে থাকা আইফোনটিও পাওয়া যায়নি।
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নতুন স্কেলে আপনার বেতন কত বাড়ল, হিসাব করবেন যেভাবে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দেশের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামোর প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। এতে কোন গ্রেডের বেতন কত হবে, তার হিসাব দেওয়া হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের জারি করা জাতীয় বেতন স্কেল ২০২৬-এর প্রজ্ঞাপনে পুরোনো বেতন থেকে নতুন বেতন নির্ধারণ বা ‘পে ফিক্সেশন’-এর বিধানও দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...

১৩ ব্যাংকে খেলাপি ঋণ পাঁচ শতাংশের কম, কোন ব্যাংক কোন অবস্থানে

ঋণ খেলাপি
প্রতীকী ছবি

দেশের ব্যাংক খাতে বিতরণ করা প্রতি ১০০ টাকা ঋণের প্রায় ৩৩ টাকা, অর্থাৎ ৩৩ শতাংশই এখন খেলাপি। গত জুন শেষে খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে ছয় লাখ কোটি টাকার বেশি। এমন সংকটের মধ্যেও ব্যতিক্রম ১৩টি বেসরকারি ব্যাংক, এগুলোর প্রতিটিতে খেলাপি ঋণের হার ৫ শতাংশের নিচে। বিস্তারিত পড়ুন...

সৌদি যুবরাজকে আবারও কেন হতাশ করলেন ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান
ছবি: রয়টার্স ফাইল ছবি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর আরও একবার ভরসা করেছিলেন সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান যে ট্রাম্প সৌদি আরবকে সুরক্ষা দেবেন। তবে ফলাফল সেই আগের মতোই, ট্রাম্প তাঁকে আবারও হতাশ করেছেন। বিস্তারিত পড়ুন...

সালমান শাহর জন্মদিনে শাবনূর লিখলেন...

মাত্র চার বছরের ক্যারিয়ারে ২৭টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে শাবনূরের সঙ্গে জুটি বেঁধে করেছেন ১৪টি সিনেমা।
ছবি : সংগৃহীত

সালমান শাহ ও শাবনূরের জুটি তৈরি হয়েছিল ‘তুমি আমার’ সিনেমার মধ্য দিয়ে। এরপর একসঙ্গে একের পর এক ছবিতে অভিনয় করেন তাঁরা। তাঁদের পর্দা রসায়ন দর্শকের কাছে এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে নব্বইয়ের দশকের চলচ্চিত্রে এই জুটি হয়ে ওঠেন অন্যতম আলোচিত। অভিনয়ের পাশাপাশি তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়েও তখন নানা আলোচনা ও গুঞ্জন ছিল। বিস্তারিত পড়ুন...

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