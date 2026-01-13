বাংলাদেশ

জাতীয় প্রেসক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জাতীয় প্রেসক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা আজ মঙ্গলবার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়ছবি: জাতীয় প্রেসক্লাব

জাতীয় প্রেসক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে পরবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনে ঈদের পর নির্বাচনের সিদ্ধান্ত হয়।

আজ মঙ্গলবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে এজিএম অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ। সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব ভূঁইয়া।

প্রেসক্লাবের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য কাজী রওনাক হোসেন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এজিএমে আলোচিত বিষয় ও সিদ্ধান্তগুলো জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঈদের পর সুবিধাজনক সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান, নতুন সদস্যপদ প্রদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যা তুলে দেওয়া, ভোট প্রদানের জন্য প্রবেশন পিরিয়ড ১ বছরের পরিবর্তে ৬ মাস করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এ ছাড়া ইতিমধ্যে সদস্যপদ স্থগিত হওয়া ইলিয়াস খান ও সরদার ফরিদ আহমদকে প্রেসক্লাব থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কারের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

বার্ষিক সাধারণ সভা শুরু হয় গত বছরে প্রেসক্লাবের যেসব সদস্য মারা গেছেন, তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে। এরপর সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব ভূঁইয়া, আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন কোষাধ্যক্ষ বখতিয়ার রাণা।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য কাজী রওনাক হোসেন, শাহনাজ বেগম পলি, সৈয়দ আবদাল আহমদ, মোহাম্মদ মোমিন হোসেন, কাদের গনি চৌধুরী, আবদুল হাই শিকদার, মাসুমুর রহমান খলিলী, এ কে এম মহসীন।

প্রতিবেদনগুলোর ওপর আলোচনায় অংশ নেন প্রেসক্লাবের ২৮ জন সদস্য। আলোচনায় উঠে আসা তাদের প্রস্তাবগুলো বিবেচনা ও বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ।

