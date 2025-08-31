বই মুদ্রণে আন্তর্জাতিক দরপত্রের সিদ্ধান্ত হয়নি, বিক্ষোভের আগে জানাল এনসিটিবি

বই মুদ্রণে আন্তর্জাতিক দরপত্রের সিদ্ধান্ত হয়নি, বিক্ষোভের আগে জানাল এনসিটিবি
মাধ্যমিক স্তরের বিনা মূল্যের পাঠ্যবই মুদ্রণে আন্তর্জাতিক দরপত্রের সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। তাই তারা এ বিষয়ে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে।
আজ রোববার এনসিটিবির সচিব অধ্যাপক মো. সাহতাব উদ্দিনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি কিছু প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই মুদ্রণে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান-সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত খবর যথার্থতা না। তাই এ ধরনের সংবাদে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।
এনসিটিবি এমন সময় এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিল, যখন আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিরোধিতা করে আজ মতিঝিলে সংস্থাটির সামনে বিক্ষোভ হওয়ার কথা।
দুপুর ১২টায় এ কর্মসূচি হওয়ার কথা ছিল। তবে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত তা হয়নি। তবে এই সময়ে কিছু তরুণকে মতিঝিলে এনসিটিবি ভবনের আশপাশে অবস্থান নিতে দেখা গেছে।
এনসিটিবি ভবনের মূল ফটক বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ফটকে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।