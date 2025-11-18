মিশনের প্রেস উইংয়ের প্রথম সচিব পদে প্রশাসন ক্যাডারের পদায়নে তথ্য ক্যাডারের প্রতিবাদ

মিশনের প্রেস উইংয়ের প্রথম সচিব পদে প্রশাসন ক্যাডারের পদায়নে তথ্য ক্যাডারের প্রতিবাদ
বিদেশে বাংলাদেশ মিশনের প্রেস উইংয়ে প্রথম সচিব (প্রেস) পদে প্রশাসন ক্যাডারের দুজন কর্মকর্তাকে পদায়নের প্রতিবাদ জানিয়েছে তথ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সংগঠন বিসিএস ইনফরমেশন অ্যাসোসিয়েশন।
গতকাল সোমবার সংগঠনের সহসভাপতি মোহাম্মদ আলী সরকার ও মহাসচিব মো. মামুন অর রশিদের সই করা এক বিবৃতিতে এ প্রতিবাদ জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, ১৬ নভেম্বর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের জারি করা এক পত্রে বাংলাদেশ হাইকমিশন, কুয়ালালামপুর এবং কনস্যুলেট জেনারেল অফিস অব বাংলাদেশ, দুবাই মিশনের প্রেস উইংয়ের প্রথম সচিব (প্রেস) পদে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের দুজন কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে এই পদে দীর্ঘ সময় ধরে বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডার কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হচ্ছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, গত ১৩ জানুয়ারি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় উল্লিখিত দুটি পদে আবেদন আহ্বান করে যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল, তার শর্তে উল্লেখ আছে, ‘গণমাধ্যম ও গণসংযোগের কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।’ চার্টার অব ডিউটিজ অনুযায়ী, গণমাধ্যম ও গণসংযোগের কাজের জন্য বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) ক্যাডার কর্মকর্তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত।
বিবৃতিতে বলা হয়, সংগত কারণে বিসিএস ইনফরমেশন অ্যাসোসিয়েশন বিদেশে বাংলাদেশের দুটি মিশনে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের দুজন কর্মকর্তা নিয়োগের প্রতিবাদ জানাচ্ছে। অ্যাসোসিয়েশন আশা করছে, কর্তৃপক্ষ শিগগিরই এ নিয়োগ বাতিল করবে।