ইজিবাইক-ব্যাটারিচালিত রিকশা নিয়ে সরকার ‘নিরুপায়’

ইজিবাইক-ব্যাটারিচালিত রিকশা নিয়ে সরকার ‘নিরুপায়’
সড়কের অবৈধ ও মেয়াদোত্তীর্ণ—কোনো যানবাহনই উচ্ছেদ করতে পারছে না সরকার। এ কাজ করতে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার সাড়ে ১৫ বছরে ব্যর্থ হয়েছে। আর বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়ে চেষ্টা চালিয়েছে। তবে তারাও এগোতে পারেনি। ফলে এসব যান সড়কে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি বাড়াচ্ছে। সরকারি ভাষ্যমতে, নছিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক ও ব্যাটারিচালিত রিকশা অবৈধ। ২০ বছরের পুরোনো ট্রাক–কাভার্ড ভ্যান, ২৫ বছরের পুরোনো বাস-মিনিবাসও অবৈধ। এই দুই ধরনের যানবাহনই সড়ক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।