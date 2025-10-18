জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর বাংলাদেশের জন্য ঐতিহাসিক: জোনায়েদ সাকি

জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর বাংলাদেশের জন্য ঐতিহাসিক: জোনায়েদ সাকি
জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরের দিনকে বাংলাদেশের জন্য ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেছেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি।
শুক্রবার জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় সনদে সই করার পর জোনায়েদ সাকি বলেছেন, ‘জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলো অংশগ্রহণ করেছে এবং ঐকমত্য কমিশন আলোচনার ভিত্তিতে জুলাই জাতীয় সনদ প্রণয়ন করেছেন। আশা করছি, আমরা রাজনৈতিক দলগুলো আলোচনার ভিত্তিতে সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারব এবং আমরা শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র কায়েম করতে পারব।’
জোনায়েদ সাকি বলেন, ‘এই সনদে অনেকগুলো ধারায় আমরা সর্বসম্মতভাবে ঐকমত্যে পৌঁছেছি। আবার বেশ কিছু বিষয়ে ভিন্নমতও রয়েছে। এই সবকিছু নিয়েই জুলাই জাতীয় সনদ।’