আগামী বছরের প্রথমার্ধেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী হল নির্মাণ শুরু: চীনের রাষ্ট্রদূত

আগামী বছরের প্রথমার্ধেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী হল নির্মাণ শুরু: চীনের রাষ্ট্রদূত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ছাত্রীদের আবাসনসংকট নিরসনে প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল প্রকল্পের প্রাথমিক নকশা উপস্থাপন করা হয়েছে। চীনের আর্থিক সহায়তায় প্রায় ২৪৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এই নির্মাণকাজ আগামী বছরের প্রথমার্ধেই শুরু হবে।
আজ সোমবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভাব্য নির্মাণস্থান পরিদর্শন শেষে এ কথা জানান চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।
পরিদর্শন শেষে রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন সাংবাদিকদের বলেন, নারী শিক্ষার্থীদের জন্য এই নতুন আবাসিক ভবন বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হবে। দীর্ঘদিনের আলোচনা ও প্রস্তুতির পর প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে।
এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সঙ্গে চীনা বিশেষজ্ঞ দলের এক মতবিনিময় সভায় প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠকে বিশেষজ্ঞ দলটি প্রাথমিক নকশা উপস্থাপন করে। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিস, প্রকৌশল দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান প্রকল্পটির জন্য চীন সরকারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা তুলনামূলক বেশি হলেও আবাসিক–সুবিধা সীমিত। এই হল নির্মাণ হলে ছাত্রীদের আবাসনসংকট অনেকটাই কমবে।
নিয়াজ আহমদ খান জানান, হলটির সম্ভাব্য নাম ‘চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী স্মারক’ হতে পারে। তবে এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মতামত নেওয়া হবে।