সাবেক এএসপির স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

সাবেক এএসপির স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ
জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মো. জিয়াউর রহমানের স্ত্রী জেসমিন নাহারের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন আদেশের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আদালত সূত্র জানায়, মামলাটির সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে জেসমিন নাহারের মূল আয়কর নথি জব্দ করার প্রয়োজন উল্লেখ করে আদালতে আবেদন করেন দুদকের সহকারী পরিচালক এ কে এম মর্তুজা আলী সাগর।
দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, আসামি জেসমিন নাহার সঞ্চিতার বিরুদ্ধে ৬৭ লাখ ৫৭ হাজার ১৬৭ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। পাশাপাশি ২০ লাখ ৫১ হাজার ২১২ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন করার অভিযোগে গত বছরের ১ ডিসেম্বর তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।
তদন্তকারী কর্মকর্তার পক্ষ থেকে আদালতে জানানো হয়, মামলাটির তদন্ত কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার জন্য জেসমিন নাহার যখন থেকে আয়কর দেন, তখন থেকে শুরু করে ২০২৪-২৫ করবর্ষ পর্যন্ত আয়কর নথির স্থায়ী ও বিবিধ অংশসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় মূল রেকর্ডপত্র বা তথ্যাদি জব্দ করা একান্ত প্রয়োজন। শুনানি শেষে আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেন।
উল্লেখ্য, গত বছর দুদকের অনুসন্ধানে অবৈধ সম্পদের প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে এই মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল। বর্তমানে মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে।