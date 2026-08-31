বাংলাদেশ

নতুন বেতনকাঠামো

তিন ধাপে কত শতাংশ করে বর্ধিত বেতন পাবেন সরকারি চাকরিজীবীরা

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা
মন্ত্রিসভার বৈঠকে নতুন বেতনকাঠামো অনুমোদনের পর সংবাদ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি, আজ সোমবার সচিবালয়েছবি: প্রথম আলো

সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন বেতনকাঠামো এ বছরের ১ জুলাই থেকে ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে। চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে আগামী বছরের (২০২৭) মধ্যে মূল বেতন মোট তিন ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে। আর ২০২৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ভাতা একযোগে কার্যকর হবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রমতে স্বল্প আয়ের কর্মচারীদের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে নতুন বেতন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ১০ থেকে ২০তম গ্রেডের জন্য প্রথম ধাপে এ বছরের জুলাই থেকে প্রথম ছয় মাসে ৫০ শতাংশ বর্ধিত মূল বেতন বাড়বে। ২০২৭ সালের জানুয়ারি থেকে দ্বিতীয় ধাপে আরও ২৫ শতাংশ এবং ২০২৭ সালের জুলাই থেকে তৃতীয় ধাপে অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ বাস্তবায়ন করা হবে।

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এর মানে হলো প্রথম ধাপে ৫০ শতাংশ বেতন বাড়ার পর দ্বিতীয় ধাপে গিয়ে নতুন করে ২৫ শতাংশসহ মোট ৭৫ শতাংশ বর্ধিত মূল বেতন পাবেন এই গ্রেডের চাকরিজীবীরা। আর শেষ ধাপে আরও ২৫ শতাংশ যোগ হলে তখন বর্ধিত মূল বেতনের শতভাগ পাবেন তাঁরা। পরের বছর, অর্থাৎ ২০২৮ সাল থেকে বেতন ও ভাতা একযোগে পাবেন।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন বেতনকাঠামো অনুমোদন করা হয়েছে
ছবি: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সৌজন্যে

অন্যদিকে প্রথম থেকে নবম গ্রেডের চাকরিজীবীরাদের জন্য প্রথম ধাপে গত ১ জুলাই থেকে ৪০ শতাংশ বর্ধিত মূল বেতন বাড়বে। দ্বিতীয় ধাপে ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারি আরও ৩০ শতাংশ এবং তৃতীয় ধাপে ২০২৭ সালের ১ জুলাই থেকে অবশিষ্ট ৩০ শতাংশ বাস্তবায়ন করা হবে।

এই বেতনস্কেল অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা

আজ সোমবার সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে নতুন বেতনকাঠামো অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পরে তথ্য অধিদপ্তরে সংবাদ সম্মেলনে বেতন বৃদ্ধির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি।

তিন ধাপের মধ্যে কোন ধাপে কত শতাংশ বর্ধিত মূল বেতন দেওয়া হবে—সে বিষয়ে জানতে চাইলে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, ‘তাহলে হয়তো ছয় মাসে প্রথম একটা (অংশ) চলে যাবে। এই জুলাই থেকে কার্যকর হবে। ছয় মাস পরে আরেকটি অংশ কার্যকর হবে। আর শেষে আরেকটা ইফেক্টিভ হবে।’

মন্ত্রপরিষদ সচিব আরও বলেন, ২০২৭ সালের শেষ নাগাদ মূল তিন ধাপে বেতন দেওয়া হবে। ২০২৮ সাল থেকে বেতন ও ভাতা সবই হবে।

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