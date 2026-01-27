আবু সাঈদের মামলায় যুক্তিতর্ক শেষ, এখন রায়ের অপেক্ষায়

আবু সাঈদের মামলায় যুক্তিতর্ক শেষ, এখন রায়ের অপেক্ষায়
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় যুক্তিতর্ক শেষ হয়েছে। এখন মামলাটি রায়ের অপেক্ষায় রাখা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-এ এই মামলার যুক্তিতর্ক শেষ হয়। বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের এই ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।
আজ প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে বক্তব্য উপস্থাপন করেন প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম। পরে ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে এক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, এই মামলার সব আসামির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ তাঁরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এখন ট্রাইব্যুনাল এই মামলা রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ তালিকায় রেখেছেন। প্রসিকিউশন আশা করছে যে শিগগিরই এই মামলার রায় হবে।
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য মো. হাসিবুর রশীদসহ ৩০ জনকে এই মামলায় আসামি করা হয়েছে। সাবেক এই উপাচার্যসহ মামলার ২৪ আসামি পলাতক।
অন্য ছয় আসামি কারাগারে আছেন। তাঁরা হলেন রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রক্টর শরিফুল ইসলাম, সাবেক সহকারী রেজিস্ট্রার রাফিউল হাসান, রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের চুক্তিভিত্তিক সাবেক কর্মচারী আনোয়ার পারভেজ, পুলিশের সাবেক সহকারী উপপরিদর্শক আমির হোসেন, সাবেক কনস্টেবল সুজন চন্দ্র রায় ও নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা ইমরান চৌধুরী ওরফে আকাশ। আজ তাঁদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।