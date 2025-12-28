বাংলাদেশ

ওসমান হাদির খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে উত্তরায় ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদিছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির খুনিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে রাজধানীর উত্তরার বিএনএস টাওয়ারের সামনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষ।

আজ রোববার বেলা ২টা ৪০ মিনিটে বিএনএস টাওয়ারের সামনের সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু হয় বলে জানায় পুলিশ। এতে সড়কের উভয় পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ চলছিল।

উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রফিক আহমেদ আজ সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটের দিকে প্রথম আলোকে বলেন, চার ঘণ্টা ধরে বিএনএস টাওয়ারের সামনের সড়ক অবরোধ করা হয়েছে। এতে সড়কের উভয় পাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

ওসমান হাদির খুনিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে রোববার বেলা দুইটা থেকে সারা দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে সর্বাত্মক অবরোধ পালনের ঘোষণা দেয় ইনকিলাব মঞ্চ। গতকাল শনিবার রাত পৌনে একটার দিকে ইনকিলাব মঞ্চের এক ফেসবুক পোস্টে এ কর্মসূচির কথা জানানো হয়। এর অংশ হিসেবে উত্তরা বিএনএস টাওয়ারের সামনে বিক্ষোভ শুরু হয়।

ওসমান হাদির খুনিদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবিতে গত শুক্রবার দুপুর থেকে রাজধানীর শাহবাগে টানা অবস্থান কর্মসূচি পালন করে আসছেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীরা। এতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষও যোগ দিয়েছেন।

