ইউজিসি বদলে হচ্ছে উচ্চশিক্ষা কমিশন
দেশের উচ্চশিক্ষার নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ হিসেবে আছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি), তার পরিবর্তে এখন গঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা কমিশন। নতুন এই কমিশনের ক্ষমতা, মর্যাদা ও পরিধি এখনকার ইউজিসির তুলনায় অনেক বেশি হবে। অন্তর্বর্তী সরকার এরই মধ্যে উচ্চশিক্ষা কমিশন অধ্যাদেশের খসড়া তৈরি করেছে। সেই অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা হবে একজন পূর্ণ মন্ত্রীর সমান। আর সদস্যদের মর্যাদা নির্ধারণ করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতির সমপর্যায়ের।