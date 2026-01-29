মুন্সিগঞ্জে শুক্রবার বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা দেবেন ৩০ জনের বেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে বিশেষ মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজন করতে যাচ্ছে কামাল অ্যান্ড লায়লুন একরাম ফাউন্ডেশন (কেএলইএফ)। ঢাকা ও বিদেশ থেকে আসা ৩০ জনের বেশি বরেণ্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এই ক্যাম্পে উপস্থিত থেকে চিকিৎসাসেবা দেবেন।
সিরাজদিখানের কয়রাখোলা গ্রামের কাজী গার্ডেনের লায়লুন একরাম স্মৃতি উদ্যানে শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই ক্যাম্প চলবে। সেখানে ৭৫০ থেকে এক হাজার জনকে বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ দেওয়া হবে বলে আয়োজকেরা ধারণা করছেন।
কেএলইএফের চেয়ারম্যান কাজী কামাল উদ্দীন একরাম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মেডিক্যাল ক্যাম্পে শল্য (সার্জারি) চিকিৎসা, পেটের পীড়া (মেডিসিন), সাধারণ ব্যাধি, শিশুরোগ, স্ত্রীরোগ, চক্ষু চিকিৎসা, নাক, কান ও গলা এবং চর্মরোগের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হবে।