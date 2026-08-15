৫ মাসে হাম ও হামের উপসর্গে মৃত্যু ৯০০ ছাড়াল

৫ মাসে হাম ও হামের উপসর্গে মৃত্যু ৯০০ ছাড়াল
হাম ও হামের উপসর্গে ৫ মাসে মৃত্যু ৯০০ ছাড়াল। গত ২৪ ঘণ্টায় (শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে শনিবার সকাল ৮টা) হামের উপসর্গে দেশে আরও ৮ জন মারা গেছে।
গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত পাঁচ মাসে হামের উপসর্গে মারা গেছে ৮০৩ জন। আর হাম শনাক্ত হয়ে মারা গেছে ৯৯ জন। এ পর্যন্ত মোট ৯০২ জনের মৃত্যু হয়েছে।
আজ শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামবিষয়ক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে আক্রান্ত হয়েছে ৭২৮ জন। আর হাম শনাক্ত হয়েছে ৭০ জনের।
গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে ঢাকায় মারা গেছে ৬ জন। আর সিলেটে মারা গেছে ২ জন।
গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত ৫ মাসে হামের উপসর্গে আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ৪১ হাজার ৭৭৬ জন। আর হামে আক্রান্ত হয়েছে ১৭ হাজার ৮০০ জন। মোট আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ৫৯ হাজার ৫৭৬ জন। আর এ সময়ে সুস্থ হয়েছে ১ লাখ ১৯ হাজার ৮৯ জন।
গত ২৪ ঘণ্টায় হামে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৭০০ জন। আর হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৫৪৯ জন।