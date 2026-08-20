ঢাবি শিক্ষক তাশরিককে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত কেন অবৈধ নয়

গান গেয়ে ‘ভাইরাল’
ঢাবি শিক্ষক তাশরিককে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত কেন অবৈধ নয়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক চৌধুরী মো. তাশরিক-ই-হাবিবকে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত কেন অবৈধ হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল দিয়েছেন হাইকোর্ট। এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ বৃহস্পতিবার এ রুল দেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গত ২৪ জুন এক চিঠিতে চৌধুরী মো. তাশরিক-ই-হাবিবকে সাময়িক বরখাস্তের বিষয়টি জানায়। চিঠির ভাষ্য, তাশরিক-ই-হাবিবের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড, তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ ও একাডেমিক কমিটির সব সদস্য তাঁর সাথে কাজ করার ব্যাপার অপারগতা প্রকাশ করায় সিন্ডিকেট সিদ্ধান্তের তারিখ অর্থাৎ ২২ জুন হতে তাঁকে (চৌধুরী তাশরিক-ই-হাবিব) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।
ওই সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন চৌধুরী মো. তাশরিক-ই-হাবিব। রিটটি শুনানির জন্য আদালতের আজকের কার্যতালিকায় ৫৪ নম্বর ক্রমিকে ওঠে। আদালতে রিট আবেদনকারীর পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী নিগার সুলতানা। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. জসিদুল ইসলাম জনি ও শিহাব উদ্দিন খান।
পরে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল শিহাব উদ্দিন খান প্রথম আলোকে বলেন, চৌধুরী মো. তাশরিক-ই-হাবিবকে সাময়িক বরখাস্ত করা সংক্রান্ত ২৪ জুনের চিঠি কেন অবৈধ হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।
এর আগে ‘গান গেয়ে “ভাইরাল” হওয়ার জন্য নয়, অধ্যাপক তাশরিকের বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ’ শিরোনামে গত ২৪ জুন প্রথম আলোতে প্রতিবেদন ছাপা হয়। এতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক চৌধুরী মো. তাশরিক-ই-হাবিবকে একাডেমিক কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।…সিন্ডিকেটের সভায় এ সিদ্ধান্ত হওয়ার পর আলোচনায় আসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গান গেয়ে ‘ভাইরাল’ হওয়ায় এই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, অধ্যাপক তাশরিক-ই-হাবিবের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম, একাডেমিক কার্যক্রমবহির্ভূত কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করাসহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে।
প্রথম আলোর গত ২৪ জুনের প্রতিবেদনে বলা হয়, কয়েক মাস ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন জনপ্রিয় গান পরিবেশন করে আলোচনায় আসেন অধ্যাপক তাশরিক-ই-হাবিব। শাহ আবদুল করিম, জেমস ও ফজলুর রহমান বাবুর গান গেয়ে তিনি ফেসবুকে অনেকের নজরে পড়েন। অনেক শ্রোতা তাঁর গান শেয়ার করে প্রশংসা করলেও ‘ভিন্নধর্মী সুরে’ গান গাওয়ায় অনেকে আবার তাঁকে নিয়ে ট্রল (বিদ্রূপ) করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসেবে এ ধরনের আধেয় তৈরি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ নিয়ে শিক্ষার্থীদের একাংশের মধ্যেও তীব্র সমালোচনা তৈরি হয়।