বাংলাদেশ

এমিনেন্স টেকনোলজিস: দেশের আবাসন খাতে আস্থার নতুন ঠিকানা

বিজ্ঞাপন বার্তা
স্বপ্নের আধুনিক আবাসনের যাত্রা শুরু হোক এমিনেন্স টেকনোলজিস লিমিটেডের সঙ্গেছবি: এমিনেন্স টেকনোলজিসের সৌজন্যে

আধুনিক, নিরাপদ ও টেকসই আবাসনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাত্রা শুরু করে এমিনেন্স টেকনোলজিস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গুণগত মান ও স্থাপত্যশৈলীর ব্যতিক্রমী সমন্বয়ে দেশের আবাসনশিল্পে নতুন মাত্রা যোগ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। গ্রাহকদের আস্থা ও সন্তুষ্টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ক্রমাগত আধুনিক শহুরে জীবনের জন্য আদর্শ আবাসন সমাধান প্রদান করছে এমিনেন্স টেকনোলজিস।

দক্ষ ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের নেতৃত্ব

আবাসনশিল্পে ২০ থেকে ২৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পেশাদারদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এমিনেন্সের ম্যানেজমেন্ট বোর্ড, যাঁরা দেশের শীর্ষস্থানীয় রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁরা কেবল নির্মাণের গুণগত মানেই নয়, বরং প্রতিটি প্রকল্পে ‘অ্যাস্থেটিক ভিউ’ বা নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির মানোন্নয়নে বিশেষজ্ঞ। ফলে প্রতিটি প্রকল্পে আধুনিকতা, রুচিশীলতা ও স্থাপত্যশৈলীর অসাধারণ সমন্বয় নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

নির্মাণে মান এবং প্রযুক্তির অনন্য মিশ্রণ

প্রতিটি প্রকল্প নির্মাণে বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়। সর্বাধুনিক নির্মাণ-প্রযুক্তি ও ভূমিকম্প–সহনশীল ডিজাইনের মাধ্যমে প্রতিটি কাঠামো নিশ্চিত করে গ্রাহকের জন্য সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও টেকসই স্থায়িত্ব।

শ্রেষ্ঠ উপকরণে নির্ভরযোগ্য নির্মাণ

এমিনেন্সের প্রকল্পগুলোয় ব্যবহৃত হয় উচ্চমানের নির্মাণসামগ্রী, যেমন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রড, উন্নত মানের পাথর এবং অন্যান্য টেকসই উপাদান, যা প্রতিটি ভবনকে দীর্ঘস্থায়ী, নিরাপদ এবং নান্দনিক হিসেবে গড়ে তোলে।

বিভিন্ন আয়তন ও আকারের অ্যাপার্টমেন্ট, একাধিক জীবনধারা

সাধ্যের মধ্যে স্বপ্নের আবাসন—স্লোগানে এমিনেন্স টেকনোলজিস লিমিটেড নির্মাণ করছে ১ হাজার ৩৫০ বর্গফুট থেকে শুরু করে ২ হাজার বর্গফুট পর্যন্ত বিভিন্ন আয়তন ও আকারের অ্যাপার্টমেন্ট। যা আধুনিক, আরামদায়ক এবং অভিজাত জীবনযাত্রার প্রতীক।

পেশাদারত্ব ও নান্দনিকতার অনন্য মেলবন্ধন

প্রতিটি প্রকল্পের ডিজাইন করেন দেশের খ্যাতিমান স্থপতিরা এবং তা বাস্তবায়ন করেন অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রকৌশলীরা। প্রতিটি ধাপে নজরদারি ও উৎকর্ষ নিশ্চিত করার মাধ্যমে তৈরি হয় উচ্চমানের বাসস্থান।

সুবিধাসম্পন্ন আবাসনের পূর্ণতা

আপনার স্বপ্নের আধুনিক আবাসনের যাত্রা শুরু হোক এমিনেন্স টেকনোলজিস লিমিটেডের সঙ্গে। তাই বিশ্বস্ততা, গুণগত মান এবং আধুনিকতার এক অনন্য সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা আবাসন প্রকল্পগুলো আজই দেখে নিন।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন: ০১৮১৯১৬৮৮০০, ০১৮৯৬০৬৩৩২০ ও ০১৮৯৬০৬৩৩২১ নাম্বারে। ভিজিট করুন www.eminencetl.com ওয়েবসাইট।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন