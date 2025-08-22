জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার দুদিন ধরে নিখোঁজ

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার দুদিন ধরে নিখোঁজ
জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার (৭১) দুই দিন ধরে নিখোঁজ। তিনি দৈনিক আজকের পত্রিকার জ্যেষ্ঠ সহকারী সম্পাদক পদে কর্মরত। অন্যান্য দিনের মতো গতকাল সকাল ১০টার দিকে তিনি রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরীর বাসা থেকে আজকের পত্রিকার কার্যালয়ের (বনশ্রী) উদ্দেশে রওনা হন। এরপর থেকে তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।
বিভুরঞ্জন সরকারের ছেলে ঋত সরকার বাবার নিখোঁজের তথ্য জানিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে রমনা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। তাতে বলা হয়, গতকাল অফিসে যাওয়ার সময় বিভুরঞ্জন সরকার মুঠোফোনটি বাসায় রেখে যান। গতকাল রাত ৯টার মধ্যে বাসায় না ফিরলে আজকের পত্রিকার সম্পাদক কামরুল হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারেন, তিনি (বিভুরঞ্জন সরকার) অফিসে যাননি। এরপর বিভিন্ন স্থানে খোঁজ করেও বিভুরঞ্জনের সন্ধান পাওয়া যায়নি।
আজ শুক্রবার বিকেল পৌনে ৪টার দিকে যোগাযোগ করা হলে বিভুরঞ্জন সরকারের স্ত্রী শেফালি সরকার প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল সকালে কর্মস্থল আজকের পত্রিকার অফিসে যাওয়ার কথা বলে বাসা থেকে বের হন। বিকেল ৫টার মধ্যে বাসায় ফিরবেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।
পুলিশ কর্মকর্তারা বিকেলে বাসায় এসেছেন জানিয়ে শেফালি সরকার বলেন, তাঁরা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছেন। জানতে চাইলে রমনা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) তারেক ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, বিভুরঞ্জন সরকার বাসা থেকে বের হওয়ার পর কিছু ঘটেছে, তা বোঝার জন্য ক্লোজড সার্কিট (সিসি) ক্যামেরার ফুটেজ দেখছেন তারা।