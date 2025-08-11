বাংলাদেশ

যান্ত্রিক ত্রুটিতে রোমে আটকা বিমানের বোয়িং, যাত্রী ছিলেন ২৬২

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বিমানপ্রতীকী ছবি

ইতালির রোমে আটকা পড়েছে বিমানের একটি বোয়িং ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ। ফ্ল্যাপে সমস্যার কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস সূত্র জানিয়েছে।

ইতালির রোমের স্থানীয় সময় রোববার সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটে বোয়িং ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজটি রোম থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসার কথা ছিল। কিন্তু এখন সেটি রোমের লেওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বিমানবন্দরে ‘গ্রাউন্ডেড’ অবস্থায় রয়েছে।

বিমানটিতে ২৬২ জন যাত্রী ছিলেন বলে বিমান সূত্র জানিয়েছে। এসব যাত্রীর জন্য বিকল্প কোনো ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। উড়োজাহাজটি মেরামত না হওয়া পর্যন্ত যাত্রীরা বিমানের খরচে হোটেলেই থাকবেন।

ফ্ল্যাপ হলো বিমানের ডানার পেছনের দিকে থাকা একধরনের যন্ত্র, যা বিমানের ওড়া এবং অবতরণের সময় লিফট ও ড্র্যাগ বাড়াতে বা কমাতে ব্যবহৃত হয়। এটি বিমানকে কম গতিতে উড়তে ও অবতরণে সহায়তা করে। টেক–অফ ও ল্যান্ডিংয়ের জন্যও এটি প্রয়োজনীয়।

বিমানের জনসংযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক (জিএম) এ বি এম রওশন কবীর আজ সোমবার প্রথম আলোকে বলেন, ‘মূলত ফ্ল্যাপের ত্রুটির কারণেই উড়োজাহাজটির সমস্যা হয়েছে। এ কারণে রোম থেকে ঢাকার ফ্লাইটটি বাতিল করা হয়েছে। যাত্রীদের হোটেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রোমে গ্রাউন্ডেড উড়োজাহাজটির মেরামতপ্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন রওশন কবীর। তিনি বলেন, ‘ফ্ল্যাপ মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ লন্ডন থেকে পাঠানো হচ্ছে। যন্ত্রাংশগুলো আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা নাগাদ রোমে পৌঁছাবে। এরপর ত্রুটি সারানোর কাজ করবেন প্রকৌশলীরা। একই ফ্লাইটে যাত্রীদের রোম থেকে দেশে ফেরানো হবে।

