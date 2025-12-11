বাংলাদেশ

দাবিদাওয়া নিয়ে বেআইনি আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করা হবে: প্রেস সচিব

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমফাইল ছবি: পিআইডি

দাবিদাওয়া নিয়ে বেআইনি আন্দোলন করা হলে কঠোর হস্তে দমন করবে সরকার। সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কার্যালয়ে তাঁর সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক হয়। সেখানে আইনশৃঙ্খলা বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

পরে বিকেলে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলন করে বৈঠকের সিদ্ধান্তের কথা জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের বরাত দিয়ে প্রেস সচিব বলেন, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর রাস্তা বন্ধ করে অন্যায় ও বেআইনি দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনে নামলে পুরো বিষয়টি কঠোর হস্তে দমন করা হবে। এখন পুরো জাতি একটি ভালো নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছে। সেটার জন্য সরকার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

প্রেস সচিব আরও বলেন, অনেকে অপেক্ষা করতে চাচ্ছেন না। অনেকে অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়েও আন্দোলন করার চেষ্টা করছেন। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, বিষয়টি কঠোর হস্তে দমন করা হবে।

