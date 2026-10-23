জামায়াত আমিরের অ্যাকাউন্ট হ্যাকড: তদন্তে দীর্ঘসূত্রতা

জামায়াত আমিরের অ্যাকাউন্ট হ্যাকড: তদন্তে দীর্ঘসূত্রতা
জামায়াতে ইসলামীর আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাকের অভিযোগের আট মাস পেরিয়ে গেলেও, তদন্তে ব্যবহৃত ডিভাইসগুলো এখনো গোয়েন্দা পুলিশের হাতে আসেনি। আদালতের অনুমতি সত্ত্বেও, মামলার বাদী সিরাজুল ইসলাম নিরাপত্তার উদ্বেগ জানিয়ে ডিভাইস দিতে রাজি হচ্ছেন না। তারা নিজেদের উপস্থিতিতে ফরেনসিক পরীক্ষা চান। এদিকে, গ্রেপ্তারকৃত আসামি ছরওয়ারে আলমের ডিভাইসের ফরেনসিক রিপোর্টও মেলেনি, যার কারণে তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর অধরা থাকছে। এতে ছরওয়ারের চাকরিজীবন নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে।