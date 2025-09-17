‘ইনফরমেশন ক্রেডিবিলিটি অ্যান্ড এআই লিটারেসি’ প্রশিক্ষণ শুরু হচ্ছে কাল
গুগলের উদ্যোগে ও প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনায় আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে শুরু হচ্ছে ‘ইনফরমেশন ক্রেডিবিলিটি অ্যান্ড এআই লিটারেসি ট্রেনিং’ শীর্ষক অনলাইন কোর্সের প্রথম ক্লাস। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সাংবাদিকতা, মিডিয়া ও যোগাযোগ বিভাগের ৮০ শিক্ষার্থী সরাসরি এ প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন। এ জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের কোনো কোর্স ফি দিতে হবে না। সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীরা মূল্যায়ন শেষে পাবেন সনদ।
সকাল নয়টা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত সরাসরি প্রশিক্ষণ দেবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. সাইফুল আলম চৌধুরী, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের সহকারী অধ্যাপক মালিহা তাবাসসুম এবং প্রথম আলো ডিজিটাল বিজনেস বিভাগের সিনিয়র ম্যানেজার আ ফ ম খায়রুল বাশার। পাঁচটি মডিউলে সাজানো ১০ ঘণ্টার এ কোর্সে তথ্য সংগ্রহ, যাচাই, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরির পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) টুলস ব্যবহারের বিষয়ে হাতে–কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। অংশগ্রহণকারীরা নোটবুক এলএম, জেমিনি, পিনপয়েন্ট ও গুগল ট্রেন্ডসের মতো টুলসের ব্যবহারিক দিক শেখার সুযোগ পাবেন। এতে তাঁরা সমসাময়িক সাংবাদিকতার বড় চ্যালেঞ্জ—ভুল তথ্য ও বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট মোকাবিলায় দক্ষ হয়ে উঠবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
এর আগে গত ১৪ থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত চলে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধন কার্যক্রম। অনলাইন নিবন্ধনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের জন্য দেশের ৬৪ জেলা থেকে আবেদন করেন প্রায় পাঁচ হাজার জন। শুরুতে এক হাজার অংশগ্রহণকারীকে এ প্রশিক্ষণের আওতায় আনার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু আবেদনকারীদের ব্যাপক আগ্রহ ও সাড়ায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়িয়ে দুই হাজার করা হয়।
এর মধ্যে অনলাইন ও অফলাইন মিলে ১ হাজার ৭০ জন সাংবাদিক ও গণমাধ্যম পেশাজীবী এবং ৯৩০ শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন। যেখানে শিক্ষার্থীরা ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি অনুষ্ঠিত সেশনে অংশগ্রহণ করবেন। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ছাড়া বাকি পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় হলো বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।
গুগল ও প্রথম আলোর এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে অনেকেই সাংবাদিকতার গুণগত মান উন্নয়ন ও প্রযুক্তিনির্ভর নতুন প্রজন্মের সংবাদকর্মী তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। আগামী দিনের সাংবাদিকতায় এআইয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য—এ বাস্তবতায় প্রশিক্ষণটি অংশগ্রহণকারীদের জন্য হবে সময়োপযোগী ও কার্যকর। পাশাপাশি সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম পেশাজীবী এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশাবাদী আয়োজকেরা।