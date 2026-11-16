জবিতে আ.লীগ সংশ্লিষ্টতা সন্দেহে ৫ কর্মকর্তাকে মারধর
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জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে ছাত্রদল ও ছাত্রশক্তির নেতা-কর্মীরা পাঁচ কর্মকর্তাকে মারধর এবং এক শিক্ষককে হেনস্তা করেছেন। সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগে এ ঘটনা ঘটে। মারধরের শিকার কর্মকর্তাদের প্রক্টরের কার্যালয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে এবং পুলিশে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি ছবিও পুড়িয়ে দেওয়া হয়।