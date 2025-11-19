শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ে ঢাবির টিএসসিতে ভূরিভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ে ঢাবির টিএসসিতে ভূরিভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়কে স্বাগত জানিয়ে ভূরিভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) একদল শিক্ষার্থী। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে টিএসসির মাঠে এ আয়োজন করা হয়।
সাবেক সমন্বয়ক আব্দুল কাদের গত সোমবার এ–সংক্রান্ত ফেসবুকে দেওয়া একটি পোস্টে বিষয়টি শেয়ার করেন। শিক্ষার্থীরা এ ভোজের আয়োজনে সম্মতি জানান। এরপর গতকাল টিএসসিতে ভোজের আয়োজন করেন শিক্ষার্থীরা। সন্ধ্যার পর থেকেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। রাত ৯টা থেকে ভূরিভোজ শুরু হয়ে ১১টা পর্যন্ত চলে। পরে এতে যোগ দেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম, এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
সাবেক সমন্বয়ক আব্দুল কাদের ফেসবুকে জানিয়েছিলেন, রায়কে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীরা আনন্দ প্রকাশের পাশাপাশি দীর্ঘদিনের স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রামের সঙ্গীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।