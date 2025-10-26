ইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞা চলাকালে ৬১ কোটি ৭৮ লাখ মিটার জাল উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ
মা ইলিশ রক্ষায় সরকার–ঘোষিত নিষেধাজ্ঞার সময়ে সারা দেশে অভিযান চালিয়ে ৬১ কোটি ৭৮ লাখ মিটার জাল উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। এ ছাড়া নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় তিন হাজারের বেশি অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। আজ রোববার নৌ পুলিশের গণমাধ্যম শাখা থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষায় ৪ থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিন সারা দেশে বিশেষ অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। এ সময় ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বিপণন ও মজুত নিষিদ্ধ ছিল। এ অভিযানে মৎস্য কর্মকর্তাদের পাশাপাশি নৌ পুলিশ, কোস্টগার্ড, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অংশ নেয়। নিষেধাজ্ঞার এ সময়ে ৩৭ জেলার ৬ লাখ ২০ হাজার জেলে পরিবারকে সরকারি সহায়তা দেওয়ার কথা জানায় সরকার।
নৌ পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অবৈধভাবে মা ইলিশ শিকারের দায়ে ৬১ কোটি ৭৮ লাখ ২৫ হাজার ৩৮৩ মিটার জাল উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া ৬২ হাজার ৬৪৪ কেজি মাছ উদ্ধার, ১ হাজার ২২১টি নৌযান জব্দ ও ৩ হাজার ১৭৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
নৌ পুলিশ আরও জানায়, গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৬৭৪ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় পরিবারের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদের আদালতে পাঠানো হয়। এ অভিযানে সারা দেশে ৫৩৪টি মামলা ও ১ হাজার ৫১টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। জব্দ করা মাছ এতিমখানা, দুস্থ ও অসহায় ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। আর উদ্ধার হওয়া জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।