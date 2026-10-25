বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ২৫ অক্টোবর, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

‘কালকের দিন সময় দিলাম, না হলে সবার আগে তোর লাশ পড়ে থাকবে’

সন্ত্রাসী হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত এজেআর কুরিয়ার সার্ভিসের গুদাম ও কার্যালয় ঘুরে দেখে পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাজধানীর হাজারীবাগে
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

রাজধানীর হাজারীবাগে এজেআর কুরিয়ার সার্ভিসের কার্যালয়-গুদামে হামলা-ভাঙচুর-লুটপাটের ঘটনায় করা মামলার বাদীকে মুঠোফোনে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। বাদীকে বলা হয়েছে, আজ শনিবারের মধ্যে সমঝোতা না করলে তাঁর ‘লাশ পড়ে থাকবে’। বিস্তারিত পড়ুন...

মাদ্রাসায় শিশু নিপীড়ন: আলেমসমাজ কি চুপই থাকবে

গাজীপুরে শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষককে পিটুনি দিয়ে পুলিশে দেওয়া হয়। গত বুধবার দুপুরে
ছবি: ভিডিও থেকে সংগৃহীত

অপরাধবিজ্ঞানের একটি প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব হলো ‘রুটিন অ্যাকটিভিটি থিওরি’। এটি বলে, যেকোনো অপরাধ ঘটার জন্য তিনটি উপাদান একসঙ্গে উপস্থিত থাকতে হয়—একজন অপরাধপ্রবণতাসম্পন্ন ব্যক্তি, একজন সহজলভ্য শিকার এবং একজন সক্ষম তদারককারীর অনুপস্থিতি। বিস্তারিত পড়ুন...

নিজের পা নিজেই কাটলেন ইউক্রেনীয় সেনা, তারপর ড্রোনে ঝুলে ফিরলেন মৃত্যুপুরী থেকে

ইউক্রেনের খারকিভ অঞ্চলের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ড্রোনে ঝুলিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আহত সেনা কোস্তিয়ান্তিন ভ্লাসেনকোকে। আকাশপথে কোনো সেনাকে ড্রোনে উদ্ধারের এটিই প্রথম ঘটনা
ছবি: রয়টার্স

ইউক্রেনীয় কমান্ডারদের মতে, আকাশপথে ড্রোনের মাধ্যমে কোনো সেনাকে উদ্ধারের এটিই প্রথম জানা ঘটনা। পাঁচ বছর ধরে চলা এই যুদ্ধে ড্রোনের এমন নজিরবিহীন মাত্রায় ব্যবহার দেখা গেছে। এটি আধুনিক যুদ্ধের সংজ্ঞাই বদলে দিয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...

সকালে অনুশীলন করানো আশরাফুলকে বিকেলে সরিয়ে দেওয়া হলো

বাংলাদেশ দলের সাবেক ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল
প্রথম আলো

গতকাল সকালেও মিরপুরের একাডেমি মাঠে ব্যাটসম্যানদের অনুশীলনে সঙ্গী ছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল। নাজমুল হোসেন-সাদমান ইসলামদের সঙ্গে আলাদা করে কাজও করতে দেখা গেছে তাঁকে। তবে রাতেই এল জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার ঘোষণা। বিস্তারিত পড়ুন...

আমির খান বললেন, ‘৫৬ বছর বয়সে বুঝেছি, ৮৬ বছরে বুঝলে দেরি হয়ে যেত’

বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আমির খান। উৎসব কর্তৃপক্ষের ফেসবুক থেকে

আমির বলেন, ‘করোনার সময় বসে ভাবছিলাম, জীবনের প্রায় ৩০ বছর পেরিয়ে গেছে। এক বছর, দুই বছর কিংবা পাঁচ বছর নিজের কাজ নিয়ে পাগলের মতো মেতে থাকা যায়। কিন্তু সেটা যদি ৩০ বছর ধরে চলতে থাকে, তাহলে সম্পর্কগুলো হারিয়ে যায়। আপনার সন্তানেরা বড় হয়ে যায়, তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠে। তখন আমার ভেতরে গভীর এক শূন্যতা তৈরি হয়েছিল।’ বিস্তারিত পড়ুন...

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