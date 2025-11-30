বাংলাদেশ

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে চিঠি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফছবি: বাসস/রয়টার্স

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে তাঁকে চিঠি দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ।

গতকাল শনিবার রাত ১১টা ৩৬ মিনিটে চিঠিটি বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট করা হয়। শাহবাজ শরিফের সই করা চিঠিটি ইংরেজিতে লেখা। তারিখ ২৮ নভেম্বর।

৮০ বছর বয়সী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস, কিডনির জটিলতাসহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। গত রোববার শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে দ্রুত তাঁকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। তিনি এখন হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) রয়েছেন। মেডিকেল বোর্ডের দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। গুরুতর অসুস্থ খালেদা জিয়া গত বুধবার থেকে প্রায় সাড়াহীন ছিলেন। তিন দিন পর গতকাল শনিবার তিনি কথা বলেছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা গত বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারের চেয়ে গতকাল সামান্য উন্নতি দেখা গেছে। তবে সামগ্রিক সংকট কাটেনি। বিশেষত কিডনির কার্যকারিতা মারাত্মকভাবে কমে যাওয়ায় তাঁকে টানা চার দিন ডায়ালাইসিস করতে হয়েছে।

আরও পড়ুন

খালেদা জিয়া কথা বলেছেন, তবে এখনো সংকট কাটেনি

খালেদা জিয়াকে দেওয়া চিঠিতে শাহবাজ শরিফ লিখেছেন—

আপনার সাম্প্রতিক অসুস্থতার খবর জেনে আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়েছি।

পাকিস্তানের জনগণ, সরকার ও ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষ থেকে আপনার দ্রুত ও সম্পূর্ণ সুস্থতার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করছি। শুভকামনা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের উন্নয়নে আপনার বিরাট অবদান সর্বত্র স্বীকৃত।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক এগিয়ে নিতে আপনার ভূমিকা আমরা গভীরভাবে মূল্যায়ন করি।

আরও পড়ুন

মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ পেলে খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত: ডা. জাহিদ হোসেন

আপনার দ্রুত ও সম্পূর্ণ সুস্থতার জন্য আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি। দোয়া করি, আপনি যেন আপনার দল ও মহান জাতির জন্য শক্তি ও দিকনির্দেশনার উৎস হয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন।

অনুগ্রহ করে আমার সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।

আরও পড়ুন

দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ একক নিয়ন্ত্রণাধীন নয়: তারেক রহমান

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন