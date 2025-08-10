লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে তথ্য দিলে পুরস্কার দেবে সরকার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে তথ্য দিলে পুরস্কার দেবে সরকার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের সময় গত বছরের ৫ আগস্টের আগে-পরে যেসব অস্ত্র লুট হয়েছে, তা উদ্ধারে সরকার শিগগিরই বিজ্ঞপ্তি দেবে। অস্ত্র উদ্ধারে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করলে সরকার পুরস্কার দেবে।
আজ রোববার সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলা–সংক্রান্ত কোর কমিটির সভা শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ।
৫ আগস্টের আগে-পরে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে সহযোগিতা করলে, তথ্য দিতে পারলে কত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে, তা ঠিক করতে কমিটি গঠন করা হচ্ছে বলেও জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। কতগুলো অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি, এমন প্রশ্নের জবাবে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘৭০০-এর বেশি। তবে সঠিক সংখ্যা এখনো জানা যায়নি।’
গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের বেশির ভাগ আইনের আওতায় এসেছে। কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে যত ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, সরকার তা করবে। যত দ্রুত সম্ভব চার্জশিট দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তিনি আরও বলেন, ‘এ জাতি অসহিষ্ণু হয়ে গেছে। ধৈর্য নেই। আগে সমাজে খারাপ ঘটনা ঘটতে থাকলে লোকজন প্রতিহত করতে ঝাঁপিয়ে পড়ত। এখন জিনিসটি কমে গেছে। সবাই ভিডিও করছে। অথচ ঘটনা মোকাবিলায় মোবাইলটা ছুড়ে মারলেও কিছু একটা হয়। কিন্তু এ জিনিসটা কমে গেছে।’
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য এরই মধ্যে প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গেছে বলে জানান জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, এবারের নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে একজন গার্ডের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যাতে কেউ তাঁর ওপর হামলা করতে না পারেন।
ভোটকেন্দ্রে পর্যাপ্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাখা হচ্ছে জানিয়ে উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, গণমাধ্যম ভূমিকা রাখবে। ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা থাকবে। আবার পুলিশ সদস্যদের কাছে বডি ইন ক্যামেরাও থাকবে। কেন্দ্রে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে জেলায় বার্তা চলে যাবে।
বিজিবি ও বিএসএসফের সীমান্ত সম্মেলন
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী আরও জানান, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) মধ্যে আগামী ২৫ থেকে ২৮ আগস্ট চার দিনব্যাপী সীমান্ত সম্মেলন হবে। মহাপরিচালক পর্যায়ের ৫৬তম এই সীমান্ত সম্মেলন ঢাকার পিলখানার বিজিবি সদর দপ্তরে শুরু হবে।
এবারের সম্মেলনে সীমান্ত হত্যা, পুশ ইন ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ, ভারত থেকে মাদক, অস্ত্র-গোলাবারুদ ও অন্যান্য চোরাচালান রোধসহ বিভিন্ন আন্তসীমান্ত অপরাধ দমন বিষয়ে আলোচনা হবে। এবারের সম্মেলনে দেশ ও জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দেবে বিজিবি।