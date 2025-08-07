বাটারফ্লাই গ্রুপের কারখানা পরিদর্শন করলেন এলজি ইকো সলিউশন প্রেসিডেন্ট
দেশের শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রনিকস প্রস্তুতকারী ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বাটারফ্লাই গ্রুপের কারখানা পরিদর্শন করলেন বিশ্বখ্যাত কোরিয়ান ব্র্যান্ড এলজির গ্লোবাল ইকো সলিউশন বিভাগের প্রেসিডেন্ট জোসাং লি। এ সময় তাঁর সঙ্গে এলজির অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাও উপস্থিত ছিলেন। এই সফরে তাঁরা বাটারফ্লাই ফ্যাক্টরির এসি ম্যানুফ্যাকচারিং লাইন ঘুরে দেখেন এবং পরবর্তী সময়ে রাজধানীর গুলশান-২ এ বাটারফ্লাই গ্রুপের শোরুম ‘হাউস অব বাটারফ্লাই’ পরিদর্শন করেন।
কারখানা পরিদর্শনকালে বাটারফ্লাই গ্রুপের স্টেট-অব-দ্য-আর্ট ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটি দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তাঁরা। বাটারফ্লাই গ্রুপের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারত্বের মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পণ্য পৌঁছানো ও তাঁদের জীবনযাত্রার মান আরও সহজ ও উন্নত করাই তাঁদের লক্ষ্য বলে মন্তব্য করেন।
রাজধানীর গুলশান-২–এ ‘হাউস অব বাটারফ্লাই’ পরিদর্শন করে তাঁরা গ্রাহক অভিজ্ঞতা, পণ্য ডিসপ্লে ও বিক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। সফরের প্রতিক্রিয়ায় এলজির কর্মকর্তারা বাংলাদেশের বাজারে বাটারফ্লাইয়ের অবদান ও উদ্ভাবনী উৎপাদন সক্ষমতার প্রশংসা করেন।
বাটারফ্লাই গ্রুপ ও এলজির অংশীদারত্ব কেবল পণ্যের সরবরাহ নয়, বরং এটি একটি প্রযুক্তিনির্ভর কৌশলগত সহযোগিতা। এলজির বিশ্বমানের প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনশক্তিকে বাটারফ্লাই দক্ষতার সঙ্গে স্থানীয় বাজারে বাস্তবায়ন করছে—উৎপাদন, বিপণন ও গ্রাহকসেবার প্রতিটি ধাপে। যৌথভাবে তাঁরা কাজ করছে স্মার্ট হোম সলিউশন, এনার্জি-এফিশিয়েন্ট প্রযুক্তি ও টেকনোলজি ট্রান্সফারকে আরও এগিয়ে নিতে।
বাটারফ্লাই গ্রুপের সেলস ডিরেক্টর মকবুল্লাহ হুদা চৌধুরী বলেন, ‘এলজির শীর্ষ কর্মকর্তাদের এই সফর আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে আরও দৃঢ়তা এনে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নত প্রযুক্তি ও গ্রাহককেন্দ্রিক উদ্ভাবনে একসঙ্গে কাজ করার পথ উন্মুক্ত করেছে।’
জোসাং লি বলেন, ‘বাংলাদেশ আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক মার্কেট। বাটারফ্লাইয়ের মতো নির্ভরযোগ্য ও উদ্ভাবনী অংশীদারের মাধ্যমে আমরা শুধু পণ্য সরবরাহ করছি না, বরং প্রযুক্তি স্থানান্তর, স্থানীয় কর্মসংস্থান এবং স্মার্ট হোম সলিউশনসকে সবার দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছি। আমাদের এই অংশীদারত্ব ভবিষ্যতে আরও গভীর হবে বলে আমরা আশাবাদী।’
অনুষ্ঠানে বাটারফ্লাই গ্রুপ ও এলজি বাংলাদেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।