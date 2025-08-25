ইসহাক দারের দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কে নতুন গতির সঞ্চার হবে

ইসহাক দারের দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কে নতুন গতির সঞ্চার হবে
পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার তাঁর ৩৬ ঘণ্টার বাংলাদেশ সফরকে ‘অত্যন্ত ফলপ্রসূ’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।
ইসহাক দারের দৃঢ় বিশ্বাস, এই সফর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কে নতুন গতির সঞ্চার করবে। আরও সফর বিনিময়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়বে।
বাংলাদেশ সফর শেষে ঢাকা ছাড়ার আগে ইসহাক দার তাঁর এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া পোস্টে এ আশাবাদের কথা বলেন।
গত শনিবার দুপুরে ঢাকা এসেছিলেন ইসহাক দার। গতকাল রোববার দিবাগত রাতে তিনি ঢাকা ছাড়েন।
বাংলাদেশ সফরের সময় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন ইসহাক দার।
বৈঠকের পর দুই দেশের সম্পর্ক আরও গভীর করার লক্ষ্যে একটি চুক্তি ও পাঁচটি সমঝোতা স্মারক সই হয়। এগুলো হলো কূটনৈতিক ও অফিশিয়াল (সরকারি) পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা না লাগার চুক্তি, সংস্কৃতি বিনিময়, দুই দেশের সংবাদ সংস্থা, ফরেন সার্ভিস একাডেমি ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমঝোতা ও বাণিজ্য সহযোগিতা নিয়ে সমঝোতা স্মারক।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক করার পাশাপাশি ইসহাক দার বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। প্রাতরাশ বৈঠক করেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের সঙ্গে।
রাজনৈতিক যোগাযোগের অংশ হিসেবে ইসহাক দার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া, জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানকে দেখতে তাঁদের বাসায় যান।
সফরের প্রথম দিনে ইসহাক দার জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপির তিনটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করেন।
এক্সে ইসহাক দার লিখেছেন, সপ্তাহান্তে বাংলাদেশে ৩৬ ঘণ্টার একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ সফর শেষ করেছেন তিনি। সফরে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন, বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনসহ সরকারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা, বুদ্ধিজীবী, গবেষণাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবিদ, নাগরিক সমাজ ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক ও মতবিনিময় করেছেন।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠকের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ইসহাক দার বলেন, দুই দেশের মধ্যে বিস্তৃত ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় উভয় পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিতে পূর্ণ মিল ছিল। আলোচনার বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল উচ্চ পর্যায়ের সফরবিনিময়, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা, সাংস্কৃতিক ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন। আলোচনায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়, বিশেষ করে সার্ক পুনরুজ্জীবনের বিষয়টি ছিল।
পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, এই সফর পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্কে নতুন গতি দেবে। সব খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সফর বিনিময় আরও বাড়বে।