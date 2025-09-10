বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে পানিতে ডুবে বিইউপি শিক্ষার্থীর মৃত্যু

বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে পানিতে ডুবে বিইউপি শিক্ষার্থীর মৃত্যু
নারায়ণগঞ্জের মদনপুরে পানিতে ডুবে মশহুদ মঞ্জুর বর্ষ (২২) নামের বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে মদনপুরের একটি খামারের জলাশয়ে ডুবে এ ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন তাঁর সহপাঠীরা।
মশহুদ মঞ্জুরের বন্ধু বর্ণিল সপ্তর্ষি জানান, তাঁরা সাত বন্ধু মিলে একটি খামারে ঘুরতে যান। সেখানে একটি পুকুরে গোসল করতে নেমেছিলেন। হঠাৎ করেই মশহুদ পানিতে তলিয়ে যান। পরে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক মশহুদকে মৃত ঘোষণা করেন।
মশহুদের বাড়ি গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলায়। তাঁর বাবার নাম শেখ মঞ্জুর বারী। রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বাবর রোডে তাঁদের বাসা।
মশহুদের বাবা শেখ মঞ্জুর বারী বলেন, তাঁর ছেলে সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার উদ্দেশে বাসা থেকে বের হন। দুপুরের পর সংবাদ পান ছেলে পানিতে ডুবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পরে হাসপাতালে এসে ছেলের লাশ দেখতে পান।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, মশহুদের মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।