সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ২৩ নভেম্বর, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর-বিশ্লেষণ।

বিদেশ সফর সরকার বলছে কমাতে, আইসিটি বিভাগ চলছে উল্টোপথে

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ

বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রেজওয়ান আলী সরকারি সফরে গেলেন মালয়েশিয়ায়। এই সফরের সঙ্গে তাঁর বর্তমান দায়িত্বের কোনো সম্পর্ক নেই, এটা তিনি নিজেও মানেন। তবে পূর্ব অভিজ্ঞতা দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের খরচে তাঁকে বিদেশ সফরের এই দলে রাখে বলে জানান তিনি। বিস্তারিত পড়ুন...

৪৯তম বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন মিতা, এ পর্যন্ত আসতে কত কাঠখড়ই না পোড়াতে হয়েছে তাঁকে

৪৯তম বিশেষ বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন রাজশাহীর মিতা খাতুন
ছবি: মিতা খাতুনের সৌজন্যে

মিতা তখন খুবই ছোট। একদিন শুনলেন, তাঁর বাবা মাহাবুল ইসলাম হারিয়ে গেছেন। বাড়ির সবাই পাগলপ্রায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানা গেল মিতার বাবা ঢাকায় আছেন। রিকশা চালাচ্ছেন। বার্তাবাহকের মাধ্যমে মিতাদের চিন্তা করতে নিষেধ করে বলেছেন, ঢাকায় গিয়ে কী করবেন, কোথায় উঠবেন, কিছুই ঠিক ছিল না। তাই কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বিস্তারিত পড়ুন...

ট্রাম্প-মামদানির বিস্ময়কর বৈঠকে যা ঘটল, হঠাৎ মামদানির এত প্রশংসার কারণ কী

ওভাল অফিসে গতকাল শুক্রবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের এক পর্যায়ে তাঁর পাশে যান জোহরান মামদানি
ছবি: রয়টার্স

দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওভাল অফিসের বৈঠকগুলো এখন নিয়মিত আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তবে শুক্রবার দুপুরে নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানিকে ট্রাম্প স্বাগত জানানোর সময় যে ধরনের আগ্রহ তৈরি হয়েছিল, তা খুব কম বৈঠকেই দেখা গেছে। বিস্তারিত পড়ুন...

শরফুদ্দৌলার সাহসী সিদ্ধান্ত, স্মিথকে দেওয়া আউট নিয়ে চলছে বিতর্ক

বাংলাদেশের আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা
ভিডিও থেকে নেওয়া

পার্থ টেস্টে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করছিলেন জেমি স্মিথ। অস্ট্রেলিয়ার অভিষিক্ত পেসার ব্রেন্ডন ডগেট ২৮ তম ওভারে প্রথম বলটি করেন লেগ স্টাম্পের বাইরে। পুল করেছিলেন স্মিথ। বল অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারির হাতে জমা পড়তেই আউটের আবেদন করেন ক্যারি। মাঠের আম্পায়ার নীতীন মেনন সাড়া না দেওয়ায় রিভিউ নেয় অস্ট্রেলিয়া। ১৫ রান করা স্মিথ আউট হয়েছেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত দেওয়ার ভার পড়ে টিভি আম্পায়ারের দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশের শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদের ওপর। বিস্তারিত পড়ুন...

শাবনূর, শাবনাজ, মৌসুমী এখন কোথায়, সময় কাটছে কীভাবে

শাবনাজ, শাবনূর ও মৌসুমি
কোলাজ

অভিনয়ে কেউ ৩৫ বছর, কেউবা পার করেছেন ২৫। নব্বইয়ের দশকে ঢালিউডে আলো ছড়ানো এমন নায়িকা ডজনখানেক। তাঁদের কাউকে এখন আর সেই অর্থে অভিনয়ে দেখা যায় না। দু-একজন আবার বিনোদন অঙ্গনে কাজের ধরন বদলে ফেলেছেন। বিস্তারিত পড়ুন...

