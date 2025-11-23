শুভ সকাল। আজ ২৩ নভেম্বর, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর-বিশ্লেষণ।
বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রেজওয়ান আলী সরকারি সফরে গেলেন মালয়েশিয়ায়। এই সফরের সঙ্গে তাঁর বর্তমান দায়িত্বের কোনো সম্পর্ক নেই, এটা তিনি নিজেও মানেন। তবে পূর্ব অভিজ্ঞতা দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের খরচে তাঁকে বিদেশ সফরের এই দলে রাখে বলে জানান তিনি। বিস্তারিত পড়ুন...
মিতা তখন খুবই ছোট। একদিন শুনলেন, তাঁর বাবা মাহাবুল ইসলাম হারিয়ে গেছেন। বাড়ির সবাই পাগলপ্রায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানা গেল মিতার বাবা ঢাকায় আছেন। রিকশা চালাচ্ছেন। বার্তাবাহকের মাধ্যমে মিতাদের চিন্তা করতে নিষেধ করে বলেছেন, ঢাকায় গিয়ে কী করবেন, কোথায় উঠবেন, কিছুই ঠিক ছিল না। তাই কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বিস্তারিত পড়ুন...
দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওভাল অফিসের বৈঠকগুলো এখন নিয়মিত আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তবে শুক্রবার দুপুরে নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানিকে ট্রাম্প স্বাগত জানানোর সময় যে ধরনের আগ্রহ তৈরি হয়েছিল, তা খুব কম বৈঠকেই দেখা গেছে। বিস্তারিত পড়ুন...
পার্থ টেস্টে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করছিলেন জেমি স্মিথ। অস্ট্রেলিয়ার অভিষিক্ত পেসার ব্রেন্ডন ডগেট ২৮ তম ওভারে প্রথম বলটি করেন লেগ স্টাম্পের বাইরে। পুল করেছিলেন স্মিথ। বল অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারির হাতে জমা পড়তেই আউটের আবেদন করেন ক্যারি। মাঠের আম্পায়ার নীতীন মেনন সাড়া না দেওয়ায় রিভিউ নেয় অস্ট্রেলিয়া। ১৫ রান করা স্মিথ আউট হয়েছেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত দেওয়ার ভার পড়ে টিভি আম্পায়ারের দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশের শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদের ওপর। বিস্তারিত পড়ুন...
অভিনয়ে কেউ ৩৫ বছর, কেউবা পার করেছেন ২৫। নব্বইয়ের দশকে ঢালিউডে আলো ছড়ানো এমন নায়িকা ডজনখানেক। তাঁদের কাউকে এখন আর সেই অর্থে অভিনয়ে দেখা যায় না। দু-একজন আবার বিনোদন অঙ্গনে কাজের ধরন বদলে ফেলেছেন। বিস্তারিত পড়ুন...