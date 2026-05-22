পবিত্র হজ পালন করতে সৌদি আরব গেছেন সেনাপ্রধান
পবিত্র হজ পালনে সৌদি আরব গেছেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। আজ শুক্রবার সস্ত্রীক সৌদি আরব যান তিনি।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানায়, সৌদি সরকারের আমন্ত্রণে রাজকীয় অতিথি হিসেবে সেনাপ্রধান এ সফর করছেন।
সফরকালে সেনাপ্রধান পবিত্র মক্কা ও মদিনায় হজের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবেন। হজ পালন শেষে আগামী ১ জুন তাঁর দেশে ফেরার কথা রয়েছে।
এ বছর ৯ জিলহজ ২৬ মে মঙ্গলবার পবিত্র হজ পালিত হবে। পরদিন সৌদি আরবে পবিত্র ঈদুল আজহা উদ্যাপিত হবে।