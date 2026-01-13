রামপুরায় কার্নিশে ঝুলে থাকা তরুণকে গুলির মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ, যুক্তিতর্ক ২৫ জানুয়ারি

রামপুরায় কার্নিশে ঝুলে থাকা তরুণকে গুলির মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ, যুক্তিতর্ক ২৫ জানুয়ারি
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর রামপুরা এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ভবনের কার্নিশে ঝুলে থাকা তরুণকে গুলি করাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় করা একটি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ আজ মঙ্গলবার শেষ হয়েছে। এ মামলার আসামি পুলিশের সাবেক সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) চঞ্চল চন্দ্র সরকারের সাফাই সাক্ষ্যের মাধ্যমে এই সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়।
২৫ জানুয়ারি এ মামলায় যুক্তিতর্ক শুরুর দিন ধার্য করা করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১।
গণ-অভ্যুত্থানের সময় রামপুরা এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের এই মামলায় মোট আসামি পাঁচজন। এর মধ্যে চঞ্চল চন্দ্র সরকার গ্রেপ্তার আছেন। আজকে তাঁকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। পলাতক চার আসামি হলেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান, খিলগাঁও অঞ্চলের সাবেক এডিসি মো. রাশেদুল ইসলাম, রামপুরা থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মশিউর রহমান ও সাবেক এসআই তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া।
ঘটনাস্থলে ছিলেন না, দাবি আসামি চঞ্চলের
আজ সাফাই সাক্ষ্যে আসামি চঞ্চল চন্দ্র বলেন, ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই বিটিভি ভবনে তাঁর ডিউটি (দায়িত্ব) ছিল। সেদিন সকালে বাসা থেকে তিনি বিটিভি ভবনে যান। তাঁর নামে সেদিন কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ইস্যু করা ছিল না। তিনি বেলা তিনটার দিকে বিটিভি ভবন থেকে বের হয়ে যান। ঘটনার সময় তিনি ঘটনাস্থলে (যেই স্থানে তিনি গুলি করে হত্যা ও আহত করেছেন বলে অভিযোগ আনা হয়েছে) উপস্থিত ছিলেন না।
সাবেক এই এএসআই বলেন, ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই রামপুরা থানার কোন কোন পুলিশ সদস্য কে কত গুলি করেছিলেন, তা ওই থানার ওসি থানায় পুলিশের ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেখানে তাঁর নাম নেই। মানে তিনি কোনো গুলি খরচ করেননি।
চঞ্চল চন্দ্র আরও বলেন, ২০২৪ সালের ১৭ আগস্ট এসআই তরিকুল রামপুরা থানায় একটি জিডি করেন। সেখানে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও তৎকালীন ওসির জিডিতে তাঁর নাম ছিল না। তৎকালীন ওসির সেই জিডিতে এসআই তরিকুল গুলি করেছে বলে উল্লেখ আছে। এ মামলার একজন সাক্ষী এসআই কিবরিয়া ওই দিন গুলি করেছিলেন বলেও ওসির সেই জিডিতে উল্লেখ আছে। তিনি (চঞ্চল) নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন।
জবানবন্দি শেষে চঞ্চলকে জেরা করেন প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম। প্রসিকিউশনের পক্ষে এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রসিকিউটর তারেক আবদুল্লাহ, মো. সাইমুম রেজা তালুকদার প্রমুখ।
চঞ্চলের আইনজীবী সারোয়ার জাহান ও মো. এরশাদুল হক আজকের বিচারকাজে অংশ নেন।