বাংলাদেশ

লালমাটিয়ায় সাবেক সংসদ সদস্য আজিজুল হককে ধরে পুলিশে দিল ছাত্রদল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
গ্রেপ্তার হওয়া সাবেক সংসদ সদস্য খন্দকার মো. আজিজুল হকছবি: পুলিশের সৌজন্যে

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য খন্দকার মো. আজিজুল হককে (৬৯) আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে রাজধানীর লালমাটিয়ার মীনাবাজারের সামনে আজিজুলকে আটকের ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্র এ তথ্য জানায়।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার জুয়েল রানা বলেন, ছাত্রদলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সহযোগিতায় আজিজুলকে আটক করা হয়। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে।

পুলিশের ভাষ্য, আটকের সময় ধস্তাধস্তিতে আজিজুল আঘাত পান। তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে পরে তাঁকে পুলিশি পাহারায় হাসপাতালে পাঠানো হয়। তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত।

আজিজুল পাবনা-২ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। তিনি ২০১৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) প্রার্থী হিসেবে এ আসন থেকে নির্বাচিত হন। তাঁর বাড়ি পাবনার আমিনপুরের নাটিয়াবাড়ী এলাকায়।

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