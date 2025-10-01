বাংলাদেশ

মাহমুদার জীবন বাঁচাতে স্বামীর আকুতি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মাহমুদা স্বপ্না

রাজধানীর বছিলার বাসিন্দা মাহমুদা স্বপ্না এক যুগের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। তাঁর স্বামী মো. নাজমুল হক ঢাকার একটি বেসরকারি কলেজের শিক্ষক। গ্রামের বাড়ি গাজীপুরে। নাজমুল হক বলেন, ২০০৮ সালে তাঁর স্ত্রীর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। এরপর ২০১৪ সালে স্ট্রোক (মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ) হয়। চিকিৎসায় কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর আবার মেরুদণ্ড ও কোমরের সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী থাকেন। এরই মধ্যে ধরা পড়েছে থ্যালাসেমিয়া।

নাজমুল হক বলেন, থ্যালাসেমিয়ার কারণে দেশের চিকিৎসকেরা মাহমুদার মেরুদণ্ড ও কোমরে অস্ত্রোপচার করতে অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন। পরে ২০২২ সালের মে ও জুন মাসে ভারতের কলকাতায় তাঁর দুই দফা অস্ত্রোপচার হয়। তবে মাহমুদা এখনো পুরোপুরি হাঁটতে পারছেন না, অনেকটা শয্যাশায়ী। তাঁর কোমরে সংক্রমণ হয়েছে। এখন দেশেই দ্রুত সময়ের মধ্যে তাঁকে অস্ত্রোপচার করতে হচ্ছে।

নাজমুল-মাহমুদা দম্পতির দুই মেয়ে—বড় মেয়ে একাদশ শ্রেণির ও ছোট মেয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী। স্বপ্না বলেন, দুই মেয়ের জন্য বেঁচে থাকতে চান তিনি। নাজমুল হক বলেন, স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে গিয়ে এরই মধ্যে তিনি ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েছেন। তিনি নিজেও হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। এমন অবস্থায় স্ত্রীর চিকিৎসা সহায়তার জন্য সমাজের হৃদয়বান মানুষের কাছে সহায়তা চেয়েছেন নাজমুল।

মাহমুদার জন্য সহায়তা পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায়—মো. নাজমুল হক, হিসাব নম্বর: ২৫৮১৫১০০২৫১১১, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক, মোহাম্মদপুর শাখা, ঢাকা, রাউটিং নম্বর ০৯০২৬৩২৮৬। সাহায্য পাঠানো যাবে মুঠোফোন নম্বরেও ০১৭১৬-৪৫১৭৯২ (বিকাশ ও নগদ)।

