দুর্গাপূজায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে মাঠে থাকবে ২ লাখ আনসার-ভিডিপি

দুর্গাপূজায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে মাঠে থাকবে ২ লাখ আনসার-ভিডিপি
দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৫ শান্তিপূর্ণভাবে উদ্যাপনের লক্ষ্যে সর্বাত্মক নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী ২ অক্টোবর পর্যন্ত টানা ৯ দিন সারা দেশের ৩১ হাজার ৫৭৬টি পূজামণ্ডপে মোতায়েন থাকবেন দুই লক্ষাধিক প্রশিক্ষিত আনসার-ভিডিপি সদস্য।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী এ নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইতিমধ্যে মাঠপর্যায়ের সব কর্মকর্তা ও সদস্যকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পূজামণ্ডপগুলোকে ঝুঁকির ভিত্তিতে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। অধিক গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডপে আটজন, গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডপে ছয়জন এবং সাধারণ মণ্ডপে ছয়জন করে আনসার-ভিডিপি সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন।
পাশাপাশি ৬৪ জেলায় ৯২টি ব্যাটালিয়ন আনসার স্ট্রাইকিং ফোর্স টিমও মোতায়েন থাকবে, যাঁরা নিয়মিত টহল পরিচালনার পাশাপাশি যেকোনো আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকবে।