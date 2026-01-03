খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সৌদির বাদশাহ-যুবরাজ ও কাতারের আমিরের শোক

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সৌদির বাদশাহ-যুবরাজ ও কাতারের আমিরের শোক
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ ও যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। তাঁরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।
সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান গত বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে শোকবার্তা পাঠান। সৌদির বাদশাহ তাঁর শোকবার্তায় খালেদা জিয়াকে চিরশান্তি দান, তাঁর পাপ ক্ষমা করা ও তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন।
সৌদির বাদশাহ শোকবার্তায় খালেদা জিয়ার পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।
দেশটির যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানও একই ধরনের শোকবার্তা পাঠিয়েছেন।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল সানি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে পাঠানো শোকবার্তায় তিনি বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান।
খালেদা জিয়া গত মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। পরদিন বুধবার রাজধানীর জিয়া উদ্যানে স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।