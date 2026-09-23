বাসের পর এবার বাড়ল লঞ্চের ভাড়া

নৌ পরিবহনমন্ত্রী
বাসের পর এবার বাড়ল লঞ্চের ভাড়া
এবার লঞ্চভাড়া বাড়িয়েছে সরকার। জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় প্রতি কিলোমিটারে লঞ্চের ভাড়া ২৩ পয়সা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। আর ১০০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বে প্রতি কিলোমিটারের ভাড়া ২০ পয়সা করে বাড়ানো হয়েছে। একই সঙ্গে নৌপথে যাতায়াতে সর্বনিম্ন ভাড়া ৩২ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ টাকা করা হচ্ছে।
আজ বুধবার নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে নৌযান মালিক সমিতি ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান নৌপরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম।
গত রোববার রাতে জ্বালানি তেলের দাম লিটারে ২০ টাকা বাড়িয়েছে সরকার। এরপর গতকাল মঙ্গলবার বাসভাড়া কিলোমিটারে ১৭ পয়সা বাড়ানো হয়। বাসের পর এবার বাড়ল লঞ্চভাড়াও। পাঁচ মাস আগে গত এপ্রিলে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হয়েছিল ১৫ টাকা। তখন বাসভাড়া বেড়েছিল কিলোমিটারে ১১ পয়সা। বেড়েছিল ট্রাকভাড়াও।
আজকের সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী বলেন, জ্বালানি তেলের দাম ১৭ দশমিক ৩৯ শতাংশ বেড়েছে। এর ফলে নৌযান পরিচালনার ব্যয় বেড়েছে। নৌযানের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় এবং ডলারের দাম বাড়ার কারণে যন্ত্রাংশের দামও বেড়েছে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে নৌযানমালিকেরা ভাড়া বাড়ানোর দাবি জানিয়েছিলেন।
মালিকদের পক্ষ থেকে প্রায় ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ভাড়া বাড়ানোর দাবি ছিল উল্লেখ করে মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম বলেন, তাঁদের কিছু দাবির যৌক্তিকতা থাকলেও যাত্রীদের সক্ষমতা ও জনস্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে ভাড়া বাড়ানোর হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।
বৈঠকের সিদ্ধান্ত তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, ‘তেলের দাম বেড়েছে ১৭ দশমিক ৩৯ শতাংশ, আর ভাড়া বাড়বে ৭ দশমিক ৫৪ শতাংশ। এটা আমাদের কাছে যৌক্তিক মনে হয়েছে। আমরা মনে করি, জনগণের নৌযাত্রার ভাড়া একটি যৌক্তিক পর্যায়ে বাড়িয়ে রাখতে আমরা সক্ষম হয়েছি।’ নৌযান মালিক সমিতিও এ সিদ্ধান্তে সহযোগিতা করেছে। সর্বনিম্ন ভাড়া ৩২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৫ টাকা করা হয়েছে।
এর আগে বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর জ্বালানির দাম এক দফায় ১৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর দুবার তেলের দাম বেড়েছে। দুবারই আমরা যৌক্তিকভাবে ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করে সর্বনিম্ন বাড়াতে পেরেছি। যাতে জনগণের ওপর খুব বেশি চাপ না হয়।’
জ্বালানির দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নৌযানের ভাড়া বাড়ানো জনজীবনে চাপ তৈরি করবে—এ কথা স্বীকার করে মন্ত্রী বলেন, ভাড়া বাড়ানো কখনোই কাম্য নয়। তবে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির কারণে যখন ভাড়া বাড়ানো অবধারিত হয়ে যায়, তখন যাত্রীদের ওপর যাতে কম চাপ পড়ে, সে বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে।
মন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক জ্বালানিসংকটের প্রভাব শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে জ্বালানির দাম বাড়ার কারণে নৌযানমালিকেরা যাতে স্বেচ্ছাচারীভাবে ভাড়া বাড়াতে না পারেন, সে বিষয়েও মন্ত্রণালয় নজর রেখেছে।