আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মূল্যায়নে সেনাপ্রধানের রংপুর ও রাজশাহী পরিদর্শন

নির্বাচন ও গণভোট
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মূল্যায়নে সেনাপ্রধানের রংপুর ও রাজশাহী পরিদর্শন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে রংপুর ও রাজশাহী পরিদর্শন করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। আজ মঙ্গলবার তিনি এই দুই বিভাগীয় শহর পরিদর্শন করেন। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
আইএসপিআর জানায়, সফরকালে সেনাপ্রধান ‘ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার’–এর আওতায় মোতায়েন করা সেনাসদস্যদের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন। এ ছাড়া তিনি বেসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন।
সেনাপ্রধান রংপুর সার্কিট হাউসে ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসন এবং বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে সভা করেন। পরে রাজশাহীর ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টারেও (বিআইআরসি) একই ধরনের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান সেনাসদস্যদের পেশাদারত্ব, নিরপেক্ষতা, শৃঙ্খলা ও ধৈর্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, দায়িত্ব পালনের সময় ‘নাগরিকবান্ধব’ আচরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।
পরিদর্শনকালে আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি), ৬৬ পদাতিক ডিভিশন ও রংপুর এরিয়া কমান্ডার, ১১ পদাতিক ডিভিশন ও বগুড়া এরিয়া কমান্ডারসহ সেনা সদরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া বিভাগীয় কমিশনার, বেসামরিক প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।