বাংলাদেশ

স্ত্রী-সন্তানসহ কাজী জাফর উল্যাহর আয়কর নথি সিআইডিকে দিতে নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতফাইল ছবি

কার্যক্রম–নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য কাজী জাফর উল্যাহ, তাঁর স্ত্রী নিলুফার জাফর উল্যাহ, ছেলে কাজী ওমর জাফর, কাজী রায়হান জাফর ও মেয়ে আনুস্কা মেহরীন জাফরের আয়কর বিবরণীর নথি পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) দিতে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজ ঢাকার কর অঞ্চল-৮-কে আজ মঙ্গলবার এই নির্দেশ দেন।

সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন জানান, এ বিষয়ে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের উপপরিদর্শক দীপ্তা রায় আবেদন করেছিলেন। আদালত এই আবেদন মঞ্জুর করেন।

আবেদনে বলা হয়, কাজী জাফর উল্যাহসহ তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রতারণা, জালজালিয়াতি ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে মানি লন্ডারিং অপরাধ সংঘটন করে বিপুল স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ আছে। কাজী জাফর উল্যাহ, তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ভার্জিনিয়া আইল্যান্ডসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থ পাচারের অভিযোগ আছে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের স্বার্থে উল্লিখিত ব্যক্তিদের ২০০৮ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত আয়কর বিবরণীর নথিসহ আনুষঙ্গিক কাগজপত্র হাতে পাওয়া দরকার।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে কাজী জাফর উল্যাহকে তাঁর গুলশানের বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

