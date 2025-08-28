ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে ভর্তি মেলা
যাঁরা দেশে থেকেই আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে চান, তাঁদের জন্য বিশেষ সুযোগ নিয়ে এসেছে মালয়েশিয়ার ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস। এই ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাসে শুরু হয়েছে সপ্তাহব্যাপী ‘অ্যাডমিশন ও স্কলারশিপ ফেয়ার’। গত সোমবার শুরু হওয়া এই মেলা চলবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। বনানীর কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ ক্যাম্পাসে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীদের জন্য মেলা উন্মুক্ত থাকবে।
মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শতভাগ পর্যন্ত স্কলারশিপের সুযোগ রয়েছে মেলায়। এ ছাড়া স্পট অ্যাডমিশনে রয়েছে বিশেষ ছাড়। ভর্তিসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, ফ্যাকাল্টি পরিচিতি, বিষয় নির্বাচন, স্কলারশিপ এবং ক্যাম্পাসের অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা সম্পের্কে আগ্রহী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা জানতে পারবেন।
ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়ার বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত দেশের প্রথম এবং এখন পর্যন্ত একমাত্র ক্রস বর্ডার হায়ার এডুকেশন (সিবিএইচই) প্রতিষ্ঠান বা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস। মালয়েশিয়ার মূল ক্যাম্পাসের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এখানে ব্যাচেলর ও মাস্টার্স কোর্স চালু আছে।