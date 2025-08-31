বাংলাদেশ

রেফ্রিজারেটর মেলার র‍্যাফল ড্র বিজয়ীরা পেলেন পুরস্কার

লেখা:
তারেক মাহমুদ নিজামী
রেফ্রিজারেটর মেলার র‍্যাফল ড্র বিজয়ীদের সঙ্গে অতিথিরাছবি: প্রথম আলো

প্রথম আলো ডটকম আয়োজিত রেফ্রিজারেটর মেলার র‍্যাফল ড্র বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে। রংপুরের শাহনাজ আক্তার ইলেকট্রোমার্ট লিমিটেডের সৌজন্যে ‘কনকা ডিপ ফ্রিজ’, ঢাকার সিফাত হাসান কাজল গো প্লেনের সৌজন্যে ‘ঢাকা-কক্সবাজার-ঢাকা এয়ার টিকিট’ এবং মোহাম্মদ শামীম প্রথম আলোর সৌজন্যে পুরস্কার হিসেবে পান ‘স্মার্টফোন’।

রাজধানীর কারওয়ান বাজারের প্রথম আলো কার্যালয়ে রোববার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক, ইলেকট্রোমার্ট লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নুরুল আফছার, মহাব্যবস্থাপক মাহমুদুন্নবী চৌধুরী, ন্যাশনাল সেলস ম্যানেজার মো. জুলহক হোসাইন এবং গো প্লেনের চিফ কমার্শিয়াল অফিসার রাজু আহমেদ।

বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে আনিসুল হক বলেন, ‘কনকা দেশের শীর্ষস্থানীয় রেফ্রিজারেটর ব্র্যান্ড, যাদের সঙ্গে প্রচুর গ্রাহকের সম্পৃক্ততা রয়েছে। তাই তারা নতুন উদ্যোগের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে চায়। এই উদ্যোগের সঙ্গে অনলাইনে প্রায় ২০ লাখ পাঠক-দর্শক ছিল। আমি বিশ্বাস করি, এই সংখ্যা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। কারণ, প্রথম আলো চায় এমন গ্রাহকবান্ধব আয়োজনকে বড় পরিসরে নিয়ে যেতে।’

র‍্যাফল ড্রতে অংশ নেওয়া সবাইকে শুভেচ্ছা জানান ইলেকট্রোমার্ট লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নুরুল আফছার
ছবি: প্রথম আলো

র‍্যাফল ড্রতে অংশ নেওয়া সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মো. নুরুল আফছার বলেন, ‘প্রথম আলোর সঙ্গে কাজ করা সব সময় আনন্দের। ইলেকট্রোমার্ট লিমিটেডের প্রায় ১০ হাজার জনবল এ প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিতে কাজ করছে। ১০ হাজার জনবল মানে বড় একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। এটি দেশের স্বার্থেই। ভবিষ্যতে আমরা দেশের জন্য আরও অবদান রাখতে চাই। এ ধরনের উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ততা তার একটি ধারাবাহিকতা মাত্র।’

ভবিষ্যতে রেফ্রিজারেটর মেলার মতো এ উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নেওয়ার কথা জানিয়ে মাহমুদুন্নবী চৌধুরী বলেন, ‘ইলেকট্রোমার্ট সব সময় নতুনত্বের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করে। এ জন্য আমাদের পণ্যগুলোতে গ্রাহক ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী নতুন ফিচার ও সুবিধা যুক্ত করা হয়। অনলাইনের সঙ্গে ফিজিক্যাল মেলা একটি নতুন আয়োজন। আমি আশা করি, এ উদ্যোগের মধ্যে ভবিষ্যতে আরও অনেক নতুনত্ব যোগ হবে।’

ভবিষ্যতে প্রথম আলোর এমন উদ্যোগের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত হওয়ার কথা জানিয়ে মো. জুলহক হোসাইন বলেন, ‘প্রথম থেকেই এ মেলার সঙ্গে ইলেকট্রোমার্ট ছিল। বরাবরের মতো এবারও আমরা দারুণ সাড়া পেয়েছি। পাশাপাশি অফলাইনেও সাড়া পেয়েছি।’

বিজয়ীদের অভিনন্দন ও পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক
ছবি: প্রথম আলো

গো প্লেনের রাজু আহমেদ বলেন, ‘প্রথম আলোকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে নেওয়ার জন্য। প্রথমবারের মতো এমন কোনো আয়োজনে যুক্ত হয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা দারুণ। গো প্লেনের পক্ষ থেকে সবার প্রতি রইল শুভেচ্ছা।’

আয়োজন সম্পর্কে প্রথম আলোর চিফ ডিজিটাল বিজনেস অফিসার এ বি এম জাবেদ সুলতান বলেন, ‘এটি আমাদের একটি বড় ইভেন্ট। শুরুতে অনলাইন দিয়ে শুরু হলেও লক্ষ্য ছিল পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে আমাদের পাঠক-দর্শকদের পরিচিত করানো। বিজয়ীদের অভিনন্দন এবং পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, আমাদের ওপর আস্থা রাখার জন্য।’

র‍্যাফল ড্র বিজয়ীরা নিজেদের অনুভূতি জানানোর পাশাপাশি এ রকম পাঠক ও দর্শকবান্ধব উদ্যোগের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর সহকারী মহাব্যবস্থাপক (ডিজিটাল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট) রুহুল আমিন রনি, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (ডিজিটাল মার্কেটিং) মেহবুব জাবেদ, উপব্যবস্থাপক বিবর্ধন রায়, জ্যেষ্ঠ নির্বাহী মোহাম্মদ রুম্মান হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সিনিয়র কনটেন্ট ম্যানেজার খায়রুল বাবুই।

প্রথমবারের মতো এমন উদ্যোগের সঙ্গে থাকার অভিজ্ঞতা জানান গো প্লেনের চিফ কমার্শিয়াল অফিসার রাজু আহমেদ
ছবি: প্রথম আলো

এ বছর চতুর্থবারের মতো আয়োজন করা হয়েছিল রেফ্রিজারেটর মেলা। ‘মানসম্পন্ন রেফ্রিজারেটর, সতেজ খাবার; ঝামেলাহীন প্রতিদিন, সুস্থ থাকুক পরিবার’ স্লোগানে অনলাইনে সপ্তাহব্যাপী (২১ মে থেকে ২৭ মে) এ আয়োজনে অংশ নিয়েছিল দেশসেরা রেফ্রিজারেটর ব্র্যান্ডগুলো।

অনলাইনের পাশাপাশি দ্বিতীয়বারের মতো অফলাইনেও ছিল এ আয়োজন। তিন দিনব্যাপী (২২ থেকে ২৪ মে) মেলা অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর তেজগাঁও-গুলশান লিংক রোডে অবস্থিত আলোকি কনভেনশন সেন্টারে। মেলা চলাকালীন প্রতিদিন উপস্থিত দর্শনার্থীদের জন্য ছিল ‘র‍্যাফল ড্র’। একই সঙ্গে refrigeratormela.pro ওয়েবসাইটেও পাঠক-দর্শকেরা রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে র‍্যাফল ড্রতে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

মেলায় ছিল দেশি-বিদেশি সেরা রেফ্রিজারেটর ব্র্যান্ডগুলোর স্টল, জনপ্রিয় তারকাদের উপস্থিতি, একাডেমিশিয়ান ও এক্সপার্টদের অংশগ্রহণে ইন্ডাস্ট্রি ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন সেশন, স্ট্যান্ডআপ কমেডি, বিশেষ ক্রোড়পত্র ইত্যাদি।

এবারের রেফ্রিজারেটর মেলার ওয়েবসাইটে ভিজিটরের সংখ্যা ছিল ১৯ লাখ ৫৬ হাজার ৪৩২ এবং অফলাইন মেলায় দর্শনার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ হাজার জন। অনলাইন ও অফলাইন মিলিয়ে ১ হাজারের বেশি পাঠক-দর্শক র‍্যাফল ড্রতে অংশ নেন।

