ইনুর আবেদন খারিজ, আনুষ্ঠানিকভাবে বিচার শুরু
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে গঠন করা আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এই মামলায় সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন করেছে প্রসিকিউশন (রাষ্ট্রপক্ষ)। এর মধ্য দিয়ে ইনুর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার বিচার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-এ এই মামলার বিচার চলছে। আজ রোববার ট্রাইব্যুনালের সদস্য বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার উপস্থিত ছিলেন।
গণ-অভ্যুত্থানের সময় কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যাসহ মোট আটটি অভিযোগে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ইনুর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করে প্রসিকিউশন। ২ নভেম্বর এ মামলায় ইনুর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করেন ট্রাইব্যুনাল। তারপর এই আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের আদেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন করেন ইনুর আইনজীবী। পুনর্বিবেচনার আবেদন ২৭ নভেম্বর অনির্ধারিত তারিখে বাতিলের আরজি জানান চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। আজ আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের আদেশ পুনর্বিবেচনার আবেদনের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন ইনুর আইনজীবী। উভয় পক্ষে শোনার পর আজ আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের আদেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করে দেন ট্রাইব্যুনাল।
এরপর এই মামলায় সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন করে প্রসিকিউশন। এর মাধ্যমে এই মামলার আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হলো। এ মামলার একমাত্র আসামি ইনু। তিনি গ্রেপ্তার আছেন। আজ তাঁকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।