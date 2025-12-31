খালেদা জিয়া: বাংলাদেশের আপসহীন রাজনীতিক
রাজনীতিতে খালেদা জিয়ার অভিষেক কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে হয়নি; বরং হয়েছিল পরিস্থিতির প্রয়োজনে। খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবন যেমন ছিল বর্ণিল, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনে তাঁকে অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দিলারা চৌধুরী বলেন, ‘তাঁর (খালেদা জিয়া) পুরো জীবনই কষ্টে ভরা। তবুও তিনি ব্যক্তিগত সুখের চেয়ে দেশকেই বড় করে দেখেছেন। এ কারণে সব রাজনৈতিক মতভেদের ঊর্ধ্বে উঠে তাঁর সময়ের অন্যতম দৃষ্টান্তস্থাপনকারী একজন নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।’