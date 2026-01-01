খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা রাজনাথ সিংয়ের

খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা রাজনাথ সিংয়ের
ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। তাঁর এই উল্লেখযোগ্য অবদান সব সময় স্মরণ করা হবে। আজ বৃহস্পতিবার বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে এই বার্তাই দিয়েছেন রাজনাথ সিং। আজ দুপুরে দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে যান রাজনাথ সিং। তিনি বাংলাদেশ মিশনে গিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জন্য রাখা শোক বইতে এই বার্তা লেখেন। খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানান।