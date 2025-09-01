বাংলাদেশ

অতিরিক্ত ডিআইজি ও তাঁর স্ত্রীর সম্পদের হিসাব চেয়েছে দুদক

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) গাজী মো. মোজাম্মেল হকফাইল ছবি: প্রথম আলো

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ১১ কোটি ৬৮ লাখ ৯৪ হাজার ৬৯ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) গাজী মো. মোজাম্মেল হককে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

গতকাল রোববার দুদকের উপপরিচালক (জনসংযোগ) আকতারুল ইসলাম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

পাশাপাশি মোজাম্মেল হকের স্ত্রী ফারজানা মোজাম্মেলের ২ কোটি ৮৫ লাখ ৪২ হাজার ৯৫৫ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের তথ্য পেয়েছে দুদক। তাঁকেও সম্পদের বিবরণী দাখিলের নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ডিআইজি মোজাম্মেল হকের সম্পদ জব্দের আদেশ দিয়েছিলেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ফারজানা মোজাম্মেল ও মেয়ে গাজী বুশরা তাবাসসুমের নামে থাকা ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করারও আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

সংশোধনী: গতকাল রোববার প্রথম আলো পত্রিকা ও অনলাইনে অতিরিক্ত ডিআইজি গাজী মো. মোজাম্মেল হকের বিরুদ্ধে দুদক মামলা করেছে লেখা হয়েছিল।

